Kinh hoàng ô nhiễm tại Hồ điều hòa công viên Trung tâm TP.Vinh

Hồ điều hòa rộng hàng ngàn m2 nằm lọt giữa Công viên trung tâm TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Đây được xem là “lá phổi xanh”, “túi chứa” góp phần điều tiết mưa lũ, thoát nước, khí hậu cho các phường như Lê Mao, Trường Thi, Trung Đô... của TP Vinh.

Tuy nhiên những ngày gần đây, người dân TP Vinh phản ánh nước hồ đổi màu đen đục, bốc mùi hôi thối nồng nặc, đứng xa hàng trăm mét vẫn cảm nhận được. Có mặt tại một cống thoát nước xả xuống hồ điều hòa nằm trên đường Hồ Tùng Mậu, chúng tôi ghi nhận từng dòng nước thải đặc quánh, bốc mùi khó chịu liên tục chảy xuống hồ. Rác thải bị người dân vứt xuống chân cống không được dọn dẹp bám thành từng búi ô nhiễm. Đi một vòng quanh đường Bình Minh, nước hồ gần như đã bị ô nhiễm, chuyển màu đen đục.

Nguồn nước thải từ cống ngầm chảy ra Hồ điều hòa Trung tâm TP. Vinh.

“Khi hồ đầy nước thì không thấy xuất hiện những dòng nước thải đen đặc này, mùi hôi cũng bớt đi. Tuy nhiên mấy ngày gần đây khi nước rút, dòng nước thải đã lan ra toàn mặt hồ, ô nhiễm kinh khủng. Mỗi lần chạy thể dục qua đây, chúng tôi phải bịt mũi miệng lại” – Ông Nguyễn Văn H, một người dân ở phường Trường Thi cho biết.

Do lâu ngày không được nạo vét, khơi thông nên phía dưới cống thoát nước này, đất đá, cát sỏi tạo nên những “bãi nổi”, ảnh hưởng đến dòng chảy, thể tích trữ lượng của hồ. Hiện tại không biết do nước hồ ô nhiễm hay nghỉ theo mùa nhưng một số dịch vụ, trong đó có du thuyền thiên nga (đạp vịt) đã dừng hoạt động.

Vị trí ngồi tại chòi quán cafe Phố Hoa nằm ngay cạnh bờ hồ nhìn ra...

Theo tìm hiểu của nhóm PV Môi trường & Đô thị Việt Nam thì có nhiều nguồn nước đổ xuống hồ điều hòa công viên Trung tâm. Vì vậy, để xác định nguồn gây ô nhiễm, cần sự vào cuộc của cơ quan chức năng. Tuy nhiên trong bán kính khoảng hai mươi mét bám dọc hồ thì có cả chục nhà hàng, quán cafe, trung tâm hội nghị, tiệc cưới. Đặc biệt có 3 tiệm rửa xe ô tô trái phép mọc ngay bên cạnh, mỗi ngày thải ra cả trăm khối nước ô nhiễm nhưng không được xử lý mà đổ thẳng xuống hồ.

Ngay cạnh bờ hồ có một số chòi bàn phục vụ khách hàng đến thưởng thức café Phố hoa, nước thải đen đục có màu loang dầu mỡ, bốc mùi hôi nồng nặc.

Nước đen nghịt có loang màu dầu mỡ.

Được biết Hồ điều hòa công viên Trung tâm do Cty CP Trung Long (thuộc tập đoàn Thiên Minh Đức) quản lý. Công viên này đi vào hoạt động hơn 15 năm qua, là nơi vui chơi, giải trí, thể thao của người dân TP Vinh, Nghệ An. Tuy nhiên trong thời gian khai thác, hoạt động, Cty CP Trung Long đã xây dựng nhiều hạng mục trái phép, không phù hợp quy hoạch trong công viên bị cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An xử phạt, buộc tháo dỡ.

Sáng ngày 11/11, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Ngọc – Trưởng phòng TN-MT TP Vinh cho biết: "Phòng đã nắm bắt được sự việc nước hồ điều hòa công viên trung tâm ô nhiễm, chuyển màu đen đặc; đang cho các chuyên viên, cán bộ phụ trách kiểm tra, xác định nguyên nhân để có hướng xử lý".

Một số hình ảnh ô nhiễm nghiêm trọng tại hồ điều hòa Trung tâm TP.Vinh:

Tác giả: VINH QUANG - THỤC ANH

Nguồn tin: Báo Môi trường và Đô thị