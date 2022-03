Kinh hoàng khoảnh khắc xe tải tông sập nhà dân, 5 người bị thương nặng

Theo camera an ninh nhà dân bên cạnh ghi lại, khoảng 16 giờ ngày 3/3, chiếc xe tải lớn bỗng nhiên mất lái, tuột dốc rồi đâm sập một nhà dân. Rất nhanh sau đó, người dân xung quanh và cảnh sát cứu hộ đã đến ứng cứu, đưa các nạn nhân vào bệnh viện.

Your browser does not support the video tag.

Clip Xe tải lớn mất phanh, tông sập nhà dân

Được biết, người điều khiển xe tải này là tài xế Tăng Bình Phú (31 tuổi, quê Cần Thơ). Khi tới phường B’Lao, TP Bảo Lộc (Lâm Đồng), xe của anh Phú bị trôi tự do, tông vào hai ô tô đang đậu bên đường, rồi tiếp tục lao vào nhà bà Đặng Thị Vòng. Cú tông mạnh khiến 4 người trong nhà bà Vòng bị thương nặng, tài xế Phú cũng gặp chấn thương.

Hiện trường xe tải tông vào nhà dân (Nguồn: Vietnamnet)

Đáng chú ý tại thời điểm này, có rất nhiều người đang tham dự một đám cưới phía dưới chân dốc. Rất may khi nghe tiếng tri hô của tài xế, mọi người đã kịp chạy thoát thân.

Tác giả: Hoàng Huyền

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc