Kinh hoàng clip gã đàn ông dùng xẻng đập tới tấp khiến "tình địch" tử vong ngay tại công ty ở Đồng Nai

Mới đây, trên mạng xã hội liên tục lan truyền đoạn video ghi lại cảnh đánh ghen tại một công ty tại thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Vụ việc đã khiến một người đàn ông tử vong ngay tại chỗ trước sự bàng hoàng của những người xung quanh.

Cụ thể, theo những gì đoạn video ghi lại, sự việc xảy ra vào khoảng 18h23' ngày 27/10 tại Công ty JumBo (tỉnh Đồng Nai). Có thể thấy, người đàn ông cầm xẻng hùng hổ tiến về khu vực có một vài công nhân đang làm việc.

Clip: Người đàn ông vì ghen tuông gây án mạng kinh hoàng tại Đồng Nai

Ngay sau đó, người đàn ông liên tục cầm hung khí đập tới tấp vào nạn nhân khiến người này không kịp trở tay. Mặc dù sau đó đồng nghiệp đã phát hiện vụ việc và ngăn cản nhưng nạn nhân đã tử vong tại chỗ.

Người đàn ông liên tiếp đập vào tới tấp hung khí vào người nạn nhân

Theo báo Người lao động, sáng 28/10, thượng tá Vũ Văn Nhiệm, Phó trưởng Công an TP Long Khánh (Đồng Nai) cho biết ngay khi xảy ra vụ án mạng, công an đã bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Bắc (SN 1993, ngụ huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai).

Hiện Bắc đã được Công an TP Long Khánh bàn giao cho phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Bắc (áo xanh, ở giữa) bị bắt giữ

Theo như những gì Công an TP Long Khánh thông tin với Người lao động, Bắc và chị N. (SN 1995) là vợ chồng. Chị N. làm việc tại Công ty JumBo.

Thời gian gần đây, Bắc ghen tuông dẫn tới cuộc sống vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn. Người chồng đã làm đơn ly hôn nhưng người vợ không đồng ý.

Đến tối 27/10, khi Bắc đi xe máy lên công ty thì thấy vợ và anh Gia A. (SN 1992) đang ngồi nói chuyện. Cơn ghen tuông nổi lên, Bắc lấy một chiếc xẻng và đi tới đập vào người anh Gia A. Phát hiện sự việc, các đồng nghiệp trong công ty đã lại gần ngăn cản nhưng nạn nhân đã tử vong.

