Kinh hoàng cảnh xe buýt bị cuốn trôi khi cố vượt qua nước lũ

Your browser does not support the video tag.

Trong clip, một chiếc xe khách ở Kitui (Kenya) đang cố gắng di chuyển qua một cây cầu bắc qua sông Enziu trong lúc nước lũ dâng cao.

Dù đã được rất nhiều người dân cảnh báo nhưng tài xế vẫn khẳng định có thể vượt qua được dòng nước lũ. Tuy nhiên, khi gần qua cầu, chiếc xe đã bị dòng nước đang chảy xiết cuốn trôi và lật xuống lòng sông.

Hiện lực lượng cứu hộ đã trục vớt được 24 thi thể và vẫn đang tiếp tục các hoạt động tìm kiếm, cứu nạn. Ngoài ra, 12 người đã được giải cứu, trong đó có 4 trẻ em. Ít nhất 15 người trong số những nạn nhân thiệt mạng là thành viên trong cùng 1 gia đình.

Số người chết trong vụ việc dự kiến sẽ còn tăng lên do một số thi thể vẫn bị mắc kẹt bên trong xe buýt. Hiện vẫn chưa xác định được có bao nhiêu người trên chiếc xe 54 chỗ.

Chỉ huy cảnh sát quận Đông Mwingi, ông Joseph Yakan cho biết, các nạn nhân là thành viên của 1 đội hợp xướng nhà thờ đang trên đường đi dự 1 đám cưới ở địa phương.

