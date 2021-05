Camera an ninh đã ghi lại toàn bộ diễn biến vụ tai nạn nghiêm trọng trên đoạn đường ở Thanh Hóa. Theo diễn biến trong clip, 2 bé gái đạp xe đèo nhau lao từ đường nhánh ra trục đường chính với tốc độ nhanh và không chú ý quan sát.

Đúng lúc này, một xe ben lao tới đã đâm 2 bé văng xa khoảng 15m. Được biết, 2 bé bị thương rất nặng và đã được người dân đưa đi cấp cứu.

Tác giả: Khôi Nguyên

Nguồn tin: Pháp luật và Bạn đọc