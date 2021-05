Kinh hãi rắn hổ mang chúa lớn trốn dưới giường

Your browser does not support the video tag.

Bà Ampa Suraban, 62 tuổi, sống tại Nakhon Si Thammarat, Thái Lan đang ngủ thì những tiếng động lớn ngay trong phòng ngủ đánh thức bà. Bà đã cố gắng lắng nghe những âm thanh kỳ lạ và đoán rằng con vật đang tạo ra âm thanh có thể là một con tắc kè.

Khi bà thức dậy, sử dụng đèn bị để tìm kiếm thì nhìn thấy đuôi của một con rắn hổ mang chúa. Quá kinh hãi, bà lao ra khỏi phòng ngủ rồi hét lớn. Đội cứu hộ đã được mời đến ngay sau đó và họ không mất quá nhiều thời gian để xử lý con rắn.

Đây là một con rắn hổ mang chúa dài khoảng hơn 2m. Những người trong đội cứu hộ đã cho nó vào một bao tải sau đó đem thả vào một khu rừng cách xa khu dân cư.

