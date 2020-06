Kiến nghị xem xét đơn kêu oan vụ án 'Hoa hậu quý bà thành đạt'

Hoa hậu quý bà Tuyết Nga trong lần hầu tòa. Ảnh: Tân Châu

Ngày 18/5 qua, đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân đã chuyển đơn đến Trưởng ban Nội chính Trung ương, Chánh án TAND tối cao và Viện trưởng Viện KSND tối cao. Nội dung các phiếu chuyển đơn nêu, ông Vũ Văn Hải kêu oan khẩn cấp cho vợ là bà Trương Thị Tuyết Nga, do bị oan sai.

Theo đơn kêu oan của ông Hải, việc bắt giữ bà Nga là không đúng thẩm quyền quy định; Hình sự hóa vụ án dân sự để khép tội bà Nga; Quá trình tố tụng đều vi phạm về nguyên tắc cơ bản, áp đặt suy đoán có tội để xử oan bà Nga; Sử dụng lời khai làm căn cứ buộc tội; Không thực hiện giám định tư pháp và hàng loạt sai phạm khác. Vụ án đã gây ra nhiều hậu quả nặng nề cho người bị xử oan và thân nhân, gia đình của bà Nga.

Bà Trương Thị Tuyết Nga hầu tòa sơ thẩm ngày 26/7/2016. Ảnh: Tân Châu

Theo đơn kêu oan của ông Hải, VKS chỉ xử lý các vụ án hình sự về một số loại tội xâm phạm hoạt động tư pháp mà người phạm tội là cán bộ thuộc các cơ quan tư pháp. Trong khi đó bà Nga là một bác sỹ không phải là cán bộ của bất cứ cơ quan tư pháp nào.

Trong quá trình diễn ra sự việc, Cơ quan điều tra Bộ công an trả lời giao dịch giữa bà Nga và bà Linh là giao dịch dân sự (Thông báo trả lời đơn số 1157/C44B(P5) ngày 08/12/2011 do thiếu tướng Cao Minh Nhạn ký) và văn bản 3774/CV ngày 28/11/2011 của Viện KSND tối cao cũng ghi: xác định việc bà Linh tố cáo bà Nga không có dấu hiệu phạm tội hình sự, chỉ là tranh chấp dân sự” (sau này cả Tổng cục an ninh 2 cũng trả lời như vậy).

Tại phiên tòa xét xử bà Nga, HĐXX đã vi phạm nghiêm trọng tố tụng như không gửi giấy triệu tập cho luật sư bào chữa chính cho bị cáo Nga; ông Vũ Văn Hải là người có đơn kháng cáo và là người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan; bà Nguyễn Khánh Vân là nhân chứng quan trọng nhất của vụ án.

Với tư cách người có nghĩa vụ và quyền lợi có liên quan trong vụ án, ông Hải nêu 4 căn cứ để xét sử giám đốc thẩm là: Việc điều tra xét hỏi tại phiên tòa phiến diện hoặc không đầy đủ; Kết luận trong bản án hoặc quyết định không phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ án; Có sự vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng trong khi điều tra, truy tố hoặc xét xử và Có những sai lầm nghiên trong trong việc áp dụng bộ luật hình sự.

Vụ án ‘Hoa hậu quý bà thành đạt’ Tuyết Nga như Tiền Phong đưa tin, chiều 23/1/2017, TAND cấp cao tại TPHCM đã tuyên án phúc thẩm, bác kháng án kêu oan, qua đó giữ nguyên 15 năm tù mà cấp sơ thẩm đã tuyên trước đó với bà Nga, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo nội dung bản án, tháng 10/2017 bà Nga thuê người vẽ thiết kế khu chung cư cao cấp - tháp văn phòng trên diện tích đất 35.000 m2, trên địa bàn phường Bình Khánh, quận 2, TPHCM.

Biết cơ quan chức năng chưa cấp phép nhưng bà Nga vẫn quảng cáo chào bán, rồi gặp bà Linh đưa bà Linh đi xem đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên vợ chồng mình. Bà Linh đồng ý mua dự án này với giá 54 triệu USD.

Bà Linh đặt cọc cho bà Nga 500.000 USD, cả hai bà này ký nhiều bản thỏa thuận, ghi nhớ và giao nhận tiền để thực hiện dự án và bà Linh đã đưa cho bà Nga 3,1 triệu USD. Bà Linh không thấy bà Nga giao đất nên kiểm tra, phát hiện dự án không có thật và đã tố cáo sự việc với cơ quan công an.

Dẫn giải bà Nga về trại giam sau phiên xử phúc thẩm chiều 23/1/2017. Ảnh: Tân Châu

Cơ quan điều tra vào cuộc và xác định, cũng trong thời gian đó, Nga đã ký hợp đồng chuyển nhượng cho ông Mười gần 3.000 m2 với giá gần 1,5 tỷ đồng.

Bà Nga ủy quyền diện tích đất này và 6 bất động sản khác ở quận 2 cho con trai đang du học tại Mỹ. Khi làm thủ tục tại phòng công chứng, bà Nga giả chữ ký của con, rồi mang giấy tờ ủy quyền này đi thế chấp vay 131 tỷ đồng của ngân hàng.

Bà Nga cũng từng mượn lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất "để sao y" nhưng lại mang đi thế chấp vay tiền của nhiều ngân hàng.

Ngay sau khi Tòa phúc thẩm tuyên án, bà Nga đã gào thét, kêu oan. Lực lượng Cảnh sát tư pháp khá vất vả, khi hộ tống bà Nga lên xe về trại giam.

Năm 2009, bà Trương Thị Tuyết Nga đoạt danh hiệu ‘Hoa hậu Quý bà thành đạt’. Ba năm sau bà cũng giành ngôi vị Á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Phu nhân Việt Nam toàn cầu tại Mỹ. Thời điểm bị bắt vào tháng 4/2013, bà Nga đang là Tổng giám đốc Cty TNHH Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vũ Anh.

