Không chú ý quan sát, 2 người phụ nữ suýt tử nạn dưới gầm xe ben

Sự việc xảy ra vào 10h26 ngày 20/12, tại ngã tư Biển, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang. May mắn là sau va chạm 2 người phụ nữ chỉ bị thương nhẹ. Toàn bộ sự việc xảy ra đã được camera giám sát ghi lại.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: Báo Người đưa tin