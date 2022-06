Khởi tố thầy giáo tiểu học tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 23/6, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lương Văn Sơn (SN 1989) trú tại bản Xốp Thạng, xã Hữu Lập.

Lương Văn Sơn là giáo viên tại Trường tiểu học xã Keng Đu, bị điều tra về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”. Quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đã được VKSND huyện Kỳ Sơn phê chuẩn.

Đối tượng Lương Văn Sơn tại cơ quan Công an.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình vào khoảng 16h30 ngày 13/6/2022, tại khối 4, thị trấn Mường Xén, tổ công tác Công an xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn phát hiện đối tượng Lương Văn Sơn đang có hành vi tàng trữ 2 gói ma túy.

Quá trình tạm giữ, đối tượng Sơn khai nhận bản thân nghiện ma túy đã một thời gian nên ngày 13/6, Sơn điều khiển xe máy đi từ nhà xuống bản Đửa, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương mua của một người đàn ông không quen biết 2 gói ma túy (heroine) để đem về sử dụng thì bị bắt quả tang.

Hiện Lương Văn Sơn bị áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam để phục vụ quá trình điều tra.

Tác giả: Quốc Bảo

Nguồn tin: Pháp luật Plus