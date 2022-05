Khởi tố đối tượng cất giấu 4.000 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều vũ khí "nóng"

Trong tỉnh

Ngày 16/5, VKSND huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Lỳ Bá Đồng (SN 1984), trú tại bản Trường Sơn, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".