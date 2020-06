Khởi tố cựu cục phó Cục Quản lý dược

Theo Bộ Công an, Quyết định khởi tố, khám xét với ông Hùng được Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an thực hiện ngày 8/6. Ông Hùng được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú ở quận Thủ Đức, TP HCM.

Ông Phạm Hồng Châu, 63 tuổi, cựu Trưởng phòng Đăng ký thuốc thuộc Cục Quản lý dược cũng bị khởi tố cùng tội danh, cho tại ngoại ở Hà Nội.

Các quyết định tố tụng với ông Hùng, Châu được VKSND Tối cao phê chuẩn cùng ngày 8/6. Việc khởi tố nằm trong diễn biến mở rộng vụ án Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Cục Quản lý dược Bộ Y tế và một số cơ quan liên quan, khởi tố từ tháng 9/2019.

Liên quan vụ án, hiện ba cựu cán bộ của Cục Quản lý dược đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trước ông Hùng và Châu, bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó trưởng phòng Quản lý giá thuốc bị bắt từ cuối năm 2019.

Tháng 9/2019, Thanh tra Chính phủ chuyển kết luận thanh tra sang Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) nêu sai phạm, khuyết điểm của lãnh đạo Bộ Y tế và Cục Quản lý dược trong giai đoạn 2011-2014, liên quan vụ án buôn bán thuốc chữa ung thư giả tại Công ty VN Pharma.

Thanh tra Chính phủ xác định Cục Quản lý dược có thiếu sót trong công tác quản lý, thẩm định, xét duyệt dẫn đến việc cấp giấy phép cho VN Pharma nhập khẩu hơn 200.000 hộp thuốc H-Capita, một phần trong đó ghi nhà sản xuất là Helix. Nhưng trên thực tế, Công ty Helix không tồn tại.

Suốt 3 năm (2012-2014), Bộ Y tế đã cấp 607 giấy phép nhập khẩu thuốc chưa có số đăng ký cũng không yêu cầu doanh nghiệp nộp giấy phép hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam, trong đó có 3 loại thuốc (H-Capita, H-Epra 40 và H-Lastapen 500mg) do VN Pharma làm hồ sơ nhập.

