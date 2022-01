Khoảnh khắc phóng viên bị ô tô đâm trúng khi đang đưa tin truyền hình trực tiếp

Tori Yorgey, một phóng viên của đài truyền hình WSAZ-TV ở Tây Virginia, đang tường thuật về hiện trường thời tiết khắc nghiệt ở Dunbar, W.Va., hôm 18/1 thì bị một chiếc xe ô tô đâm trúng, khiến hình ảnh cô khuất khỏi camera. May mắn, nữ phóng viên nhanh chóng hồi phục, trấn an rằng mình vẫn ổn. Nghe giọng của cô Yorgey khi đó còn hơi run nhưng cô vẫn bước về phía máy quay để tiếp tục ghi hình.

“Tôi vừa bị ô tô đâm, nhưng tôi không sao. Tôi vừa bị một chiếc ô tô đâm, nhưng tôi không sao đâu", nữ phóng viên nói với biên tập viên Tim Irr ở trường quay. "Tất cả chúng tôi vẫn tốt. Tôi ổn. Đây là chương trình truyền hình trực tiếp cho mọi người mà".

Tài xế của chiếc xe đâm vào Yorgey đã dừng lại để hỏi han nữi phóng viên. Yorgey nói với tài xế rằng cô không bị thương. Cô sau đó cũng tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe nhưng may mắn vẫn ổn, theo NBC.

Biên tập viên Tim trong một cuộc phỏng vấn hôm 21/1 chia sẻ rằng, thời điểm vụ việc xảy ra anh không thể gặp Yorgey và anh không biết chuyện gì đang xảy ra với cô tại thời điểm đó. Anh chỉ có thể nghe thấy âm thanh.

Yorgey luôn giữ tinh thần phấn chấn, nhưng tiếc rằng đây không phải là lần đầu tiên cô bị xe tông trong buổi tường thuật. “Tôi đã từng bị xe tông ở trường đại học rồi, nó cũng giống như vậy. Thật vui rằng vì tôi vẫn ổn", cô gái nói.

Phóng viên Tori Yorgey.

Video về vụ việc sau khi lan truyền trên MXH đã thu hút nhiều bình luận. Một số người cho rằng đây là ví dụ cho thấy khả năng bắt nhịp tốt của các phóng viên khi đưa tin, nhiều phóng viên lại coi tai nạn của Yorgey thể hiện môi trường làm việc thiếu an toàn mà các phóng viên đang phải đối mặt.

Tác giả: Song Long

Nguồn tin: saostar.vn