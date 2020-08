Khoảnh khắc Lexus phóng tốc độ kinh hoàng, đâm hàng loạt ô tô trên phố Tam Bạc

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra vào 23h24 ngày 18/8, trên đường Tam Bạc, quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng.

Thời điểm trên, một chiếc xe ô tô hiệu Lexus phóng với tốc độ kinh hoàng trên phố Tam Bạc theo hướng từ cầu Tam Bạc về cầu Lạc Long.

Khi đến đoạn đường phía trước cửa nhà số 248 Tam Bạc thì tông vào một phụ nữ đang đi bộ và kéo lê nạn nhân khoảng 100m.

Đến gần đầu phố Trạng Trình, "xe điên" tông tiếp vào một ô tô đỗ bên đường rồi đâm vào trụ điện trên vỉa hè khiến trụ điện phát nổ. Chưa dừng lại ở đó, chiếc xe tiếp tục tông vào 2 ô tô đang đỗ ven đường và một trụ điện khác sau đó mới dừng lại.

Vụ tai nạn liên hoàn xảy ra khiến 4 chiếc xe ô tô bị hư hỏng nặng, người phụ nữ tử vong tại chỗ. Nạn nhân được xác định hiện đang công tác tại Công an phường Minh Khai, quận Hồng Bàng. Ngoài ra, một người ngồi trên xe Lexus cũng bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Tài xế gây tai nạn được người dân đưa ra khỏi xe, không bị thương nghiêm trọng nhưng có dấu hiệu sử dụng bia rượu.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn