Kho hàng tạp hóa bùng cháy trong đêm mùng 2 Tết

Lực lượng chức năng nỗ lực tiếp cận, khống chế đám cháy.

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 23h51' ngày 26/1 (đêm mùng 2 Tết) Trung tâm chỉ huy 114 nhận được tin báo xảy ra cháy kho hàng tạp hoá, khu vực Chợ Mới, xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu, Nghệ An.

Ngay lập tức Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Đội CC&CNCH số 1, số 2, số 4, số 8 và số 9 xuất 1 xe chỉ huy, 4 xe chữa cháy, 2 xe tiếp nước cùng 60 CBCS nhanh chóng tới hiện trường, phối hợp Công an huyện Diễn Châu triển khai các Đội hình chữa cháy, đồng thời giúp người dân di chuyển hàng hoá đến nơi an toàn.

Sau khoảng 30’ từ khi lực lượng chữa cháy tới hiện trường, đám cháy cơ bản được khống chế, nguy cơ cháy lan sang các kho hàng lân cận và nhà dân được ngăn chặn.

Ngọn lửa lớn thiêu rụi nhiều hàng hóa phía trong.

Vụ hỏa hoạn khiến nhiều hàng hóa phía trong bị thiêu rụi, kho hàng cũng hư hỏng khá nặng.

Qua nắm thông tin từ người dân, đám cháy xuất phát tại kho hàng của ông Ngô Quang Phượng khoảng 1 giờ trước đó, người dân cố gắng chữa cháy nhưng không hiệu quả, sau đó mới gọi báo 114, lúc này đám cháy đã phát triển mạnh.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần báo ngay cho lực lượng 114 khi phát hiện ra cháy.

Hiện vẫn chưa thể thống kê thiệt hại sau vụ hỏa hoạn. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Tác giả: Quang Phong

Nguồn tin: Pháp luật Plus