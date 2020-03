Khô hạn trên diện rộng: Thủy điện Bản Vẽ khó khăn trong vận hành

Nguyên nhân dẫn tới tình trạng này là do năm nay không có mưa lớn, lượng mưa ít hơn nhiều so với mọi năm. Đơn cử, lưu vực sông Cả bị khô hạn nhiều tháng nay, lượng nước đổ về hồ chứa Nhà máy thủy điện Bản Vẽ thấp hơn nhiều so với trung bình 10 năm qua. Hiện hồ thủy điện Bản Vẽ còn 880 triệu mét khối nước so với thiết kế là 1,383 tỷ mét khối và cao trình của hồ hiện tại là 187.8 m

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ tháng 1-7/2020, nguồn nước trên các sông suối thuộc các khu vực, Bắc Bộ, miền Trung, Tây Nguyên tiếp tục thiếu hụt từ 20% đến 60% so với trung bình nhiều năm (TBNN). Trong khi đó, năm 2019 cho tới nay, tình trạng hạn hán đã xảy ra ở hầu khắp các lưu vực sông trên cả nước khiến mực nước của hầu hết các hồ đều giảm. Theo tính toán của Trung tâm Ðiều độ Hệ thống điện Quốc gia, tổng sản lượng thủy điện toàn hệ thống 6 tháng mùa khô năm 2020 sẽ giảm 4,2 tỷ kWh so với kế hoạch.

Tình trạng khô hạn trên diện rộng, kéo dài khiến thủy điện Bản Vẽ gặp nhiều khó khăn trong việc vận hành và cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống của nhân dân vùng hạ du.

Tình trạng khô hạn đã xảy ra trên diện rộng, kéo dài từ cuối năm 2019 tới nay và dự báo, sẽ tiếp tục diễn ra đến hết mùa khô năm 2020. Như vậy, các hồ chứa thủy điện nói chung và thủy điện Bản Vẽ nói riêng sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc vận hành và cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống của nhân dân vùng hạ du.

Theo dự báo, từ nay đến tháng 6-2020, lượng dòng chảy ở các sông, suối trên lưu vực sông Cả có thể thiếu hụt khoảng từ 40 đến 70% so với trung bình nhiều năm. Từ thực tế đó, nhà máy phối hợp với sở NN&PTNT chạy tối ưu đảm bảo cấp nước cho hạ du trong thời gian qua. Đồng thời, vừa giữ nước phục vụ cấp nước cho vụ hè thu sắp tới.

Ðể đảm bảo hài hòa lợi ích giữa cấp nước cho hạ du theo quy trình liên hồ chứa và đảm bảo đủ điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, Công ty thủy điện Bản Vẽ mong muốn chính quyền, người dân địa phương chia sẻ và sử dụng nguồn nước sao cho hợp lý và tiết kiệm.

Về phía công ty sẽ chủ động bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất, sinh hoạt của nhân dân; ưu tiên dành nước hồ chứa thủy điện phục vụ phòng, chống hạn hán; phối hợp với các cơ quan truyền thông làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền ý thức sử dụng tiết kiệm điện, đặc biệt là trong các tháng mùa khô.

Tác giả: Hiến Chương

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An