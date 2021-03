Kết luận về vụ 9 học sinh đau bụng, buồn nôn khi nhận đồ uống miễn phí

Ngày 30-3, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An có báo cáo kết quả điều tra sự việc học sinh đau bụng phải nhập trạm y tế điều trị sau khi uống nước ngọt phát miễn phí.

Theo Báo cáo của Chi cụ An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An, vào ngày 17-3-2021, ngay sau khi nhận được thông tin các cháu học sinh Trường tiểu học Quang Trung vào điều trị tại Trạm Y tế sau khi dùng đồ uống miễn phí trước cổng trường, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã cử cán bộ trực tiếp điều tra, xác minh sự việc, đồng thời tiến hành gửi mẫu kiểm nghiệm xác định nguyên nhân.

Đơn vị này đã lấy mẫu của chai nước có nhãn hiệu Nước uống chứa chiết xuất cam thật Goodmood (NSX: 020321 A14, HSD 021221 22B do Công ty TNHH nước giải khát Suntorry Pepsico Việt Nam, địa chỉ: Cao ốc Sheraton, số 88, đường Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM sản xuất), gửi ra Viện kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm quốc gia để kiểm nghiệm.

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy, không phát hiện một số yếu tố nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm trong mẫu đã nêu. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An nhận định: Loại trừ yếu tố gây ngộ độc thực phẩm có trong sản phẩm Nước uống chứa chiết xuất cam thật Goodmood của Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam) và nghĩ nhiều đến hiện tượng rối loạn tiêu hóa do các cháu học sinh sử dụng một lượng nước có ga nhiều để uống trong một lần.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào chiều 16-3, một nhóm người lạ đi trên một xe tải nhỏ đậu trước cổng trường phát miễn phí các chai nước cho các học sinh của Trường Tiểu học Quang Trung. Phát hiện sự việc, lãnh đạo nhà trường đã hỏi chuyện thì những người này không trả lời và rời đi.

Thông tin sau đó được nhà trường báo lên công an phường. Ngay sau đó, nhà trường đã thông báo cho các lớp thu hồi được 183 chai nước ngọt mà các học sinh đã nhận. Sau khi được nhận nước miễn phí, có rất nhiều em đã uống nước. Khoảng 2 giờ sau khi uống, có 9 em đến phòng y tế của trường cho biết bị đau bụng, buồn nôn. Những học sinh này sau đó đã được chuyển sang Trạm Y tế phường để kiểm tra. "Sau khi phát hiện các em có biểu hiện bất thường, chúng tôi đã đưa các em sang Trạm Y tế, đến tối cùng ngày, các em đã được về nhà. Sáng nay 17-3, sức khỏe các em bình thường và đã tới trường đi học"- bà Từ Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An, thông tin.

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người lao động