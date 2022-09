Kê biên loạt biệt thự, nhà đất liên quan đến vụ án 'rửa tiền’ ở Lào Cai

Bị can Nguyễn Mạnh Thừa, cựu Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng thương mại Lilama (gọi tắt Công ty Lilama) vừa bị VKSND tỉnh Lào Cai truy tố về các tội “Vi phạm quy định nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và “Rửa tiền”. Bên cạnh đó, Viện kiểm sát còn truy tố 7 người khác là lãnh đạo, cán bộ Công ty Apatit Lào Cai về tội “Vi phạm quy định nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”.

Đáng chú ý, quá trình điều tra vụ án, cơ quan tố tụng đã kê biên loạt bất động sản liên quan đến bị can Thừa, gồm: 120m2 đất ở và 268 m2 đất nông thôn tại thị trấn Phố Lu, (Bảo Thắng, Lào Cai) đứng tên Nguyễn Mạnh Thừa; 301m2 đất ở nông thôn tại xã Sơn Hải (Bảo Thắng) đứng tên Nguyễn Mạnh Thừa và Vũ Thị Lan; 2 thửa đất biệt thự và nhà xây trên đất tại tiểu khu đô thị số 1, phường Phú Cường, TP Lào Cai; 1 thửa đất đứng tên Công ty Lilama 265,5 m2 tại đường Phố Mới, TP Lào Cai; 1 xe ô tô BMW X6 màu đen đứng tên Nguyễn Mạnh Thừa.

Lilama lập dự án xây khách sạn nhưng múc quặng apatit đi bán.

Theo cáo trạng, toàn bộ số tài sản trên cần chuyển theo hồ sơ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật. Bị can Thừa bị cáo buộc là chủ mưu trực tiếp chỉ đạo, tổ chức khai thác, tiêu thụ trái phép trên 1,5 triệu tấn quặng apatit các loại thuộc khai trường 18, xã Đồng Tuyển, TP Lào Cai, với tổng giá trị trên 610 tỉ đồng.

Theo hồ sơ vụ án, UBND tỉnh Lào Cai đã ra 2 văn bản chưa đúng quy định của pháp luật gồm Văn bản số 2610 ngày 2/8/2012 và Văn bản số 1717 ngày 20/5/2015. Những văn bản này được bị can Nguyễn Mạnh Thừa lợi dụng để chỉ đạo, tổ chức khai thác và tiêu thụ quặng apatit trái phép.

Theo viện kiểm sát, bị can Nguyễn Mạnh Thừa đã chỉ đạo kế toán Công ty Lilama lập các hợp đồng, biên bản, nghiệm thu để nâng khống giá cước vận chuyển quặng, đất đá và nâng khống giá cước và khối lượng sau đó đến Chi cục thuế huyện Bảo Thắng và Chi cục thuế TP Lào Cai mua hóa đơn bán lẻ theo các hợp đồng kinh tế và biên bản nghiệm thu khống.

Đối với Chi cục Thuế huyện Bảo Thắng và Chi cục Thuế TP Lào Cai đã cấp hóa đơn bán hàng thông thường cho các tổ chức, cá nhân cung cấp hàng hóa, dịch vụ của Công ty Lilama có liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra đã tách ra để điều tra làm rõ về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo điều tra, từ năm 2013 - 2015, bị can Nguyễn Mạnh Thừa chỉ đạo kế toán Công ty Lilama chuyển tiền từ các số tài khoản của doanh nghiệp này vào tài khoản 12 cá nhân với số tiền trên 182,7 tỉ đồng. Nhưng thực tế, số tiền thực nhận của các cá nhân này chỉ có 5,6 tỉ đồng, còn lại trên 177,1 tỉ đồng là nâng khống, bị ông Thừa chiếm hưởng.

Trong đó, số tiền nâng khống chuyển vào các tài khoản cao gấp hàng chục lần so với thực tế. Cụ thể, kế toán Công ty Lilama đã có 30 lần chuyển tiền vào số tài khoản của bà Nguyễn Thị Ánh H. với tổng số tiền 21,9 tỉ đồng nhưng số tiền thực nhận cho việc vận chuyển quặng, đất đá chỉ có hơn 466 triệu đồng, hơn 21 tỉ đồng còn lại là nâng khống.

Chuyển tiền 16 lần vào tài khoản ông Lâm Quang K. với tổng số tiền 19,2 tỉ đồng. Nhưng số tiền ông K. thực nhận chỉ có hơn 548 triệu đồng, còn lại 18,7 tỉ đồng là tiền nâng khống. Người được chuyển khoản ít nhất là ông Trương Văn T. với 3,541 tỉ đồng nhưng thực tế chỉ nhận 19,5 triệu đồng, còn lại trên 3,5 tỉ đồng là tiền nâng khống.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai xác định 12 cá nhân đồng ý cho bị can Nguyễn Mạnh Thừa thực hiện chuyển tiền từ tài khoản Công ty Lilama sau đó rút ra trả lại cho bị can Thừa.

Cơ quan tố tụng cho rằng, những người này chỉ nhận thực tế số tiền đã bốc xúc, vận chuyển đất đá, quặng apatit cho Công ty Lilama và không nhận thêm bất cứ khoản lợi nhuận gì nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý.

Tác giả: Minh Đức

Nguồn tin: Báo Tiền phong