Kẻ bán ma túy cho nhóm thanh niên đang đi làm chứng minh thư lĩnh án

Ngày 18/2, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử Lê Ngô Biên (37 tuổi), trú tại phường Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An về tội Tàng trữ và Mua bán trái phép chất ma túy. Tại phiên tòa, Biên cũng thành khẩn thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Cụ thể, vào sáng 19/6/2019, Đặng Đình Thắng cùng Nguyễn Văn Long đi xe máy từ huyện Thanh Chương xuống TP.Vinh để làm chứng minh thư. Tuy nhiên, có một số lý do nên các thanh niên này không làm được.

Long và Thắng đã đến gặp Bùi Quốc Tiến tại khu vực bưu điện tỉnh Nghệ An. Tại đây, Thắng có rủ Long và Tiến đi uống bia nhưng Long nói không biết uống. Lúc này, ba thanh niên bàn bạc và thống nhất với nhau sử dụng ma túy. Để có “hàng”, Long gọi điện cho Lê Ngô Biên hỏi mua 300.000 đồng tiền ma túy đá. Hai bên thống nhất giao nhận hàng ở đường Nguyễn Đức Cảnh.

Bị cáo Lê Ngô Biên.

Khi Long và Thắng đang mua ma túy của Biên thì bị Công an TP.Vinh bắt quả tang. Tổ công tác thu giữ của Long và Thắng 1 gói ma túy với khối lượng 0,240 gam. Đồng thời thu của Biên 300.000đồng tiền bán ma túy. Sau 7 ngày, Bùi Quốc Tiến đến cảnh sát điều tra Công an TP.Vinh xin đầu thú và khai nhận hành vi cùng Thắng, Long mua ma túy của Biên vào ngày 19/6 để sử dụng.

Lê Ngô Biên khai nhận số ma túy bị thu giữ là 1 gói ma túy đá và 17 viên hồng phiến mua của một thanh niên tên Tân (không rõ lai lịch cụ thể) tại khu vực phường Hưng Dũng với giá 2,5 triệu đồng. Đến khoảng 11h30 ngày 19/6, Biên chia ma túy ra rồi bán cho Thắng và Long, 17 viên hồng phiến thì để sử dụng dần.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm Lê Ngô Biên bị TAND TP.Vinh tuyên phạt 15 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và 42 tháng tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Các đối tượng Long, Tiến, Thắng chịu các mức án khác nhau.

Không đồng tình với mức án dành cho mình, Biên đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Biên trình bày chi tiết gia đình có công với cách mạng và bị cáo từng giúp công an bắt giữ đối tượng mua bán ma túy để được giảm án. Biên mong HĐXX giảm thêm án để sớm về làm lại cuộc đời.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, tòa phúc thẩm chấp nhận một phần đơn kháng cáo của bị cáo, quyết định giảm án cho Lê Ngô Biên. Tuyên phạt bị cáo Lê Ngô Biên 12 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và 33 tháng tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy, tổng hình phạt về hai tội danh là 45 tháng tù.

Tác giả: Minh Tâm

Nguồn tin: Báo Người đưa tin