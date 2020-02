Tài xế và phụ xe chở khách từ Vĩnh Phúc về Nghệ An đã có kết quả xét nghiệm

Sáng 19/2, ông Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho báo Nghệ An biết, đơn vị vừa nhận được kết quả xét nghiệm Covid-19 của 3 bệnh nhân ở Nghệ An được gửi về từ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. Tất cả mẫu bệnh phẩm đều có kết quả âm tính với Covid-19.

Cả 3 người này đều là nhân viên của Công ty Vinh Chung, gồm 1 tài xế và 2 phụ xe. Đây là 3 người phục vụ trên chuyến xe khách chạy tuyến Phú Thọ - Thái Hòa, trong đó có đón anh Phan Văn Thành ở tỉnh Vĩnh Phúc về Nghĩa Đàn ngày 1/2. Anh Thành là người từng tiếp xúc với chồng bệnh nhân Covid-19, sau đó bị sốt, ho.

Đến ngày 12/2, Ban Quản lý bến xe khách Phú Thọ có văn bản báo cáo cơ quan chủ quản, nội dung báo cáo cho rằng "lái xe và phụ xe đã bị sốt, ho và bị cơ quan y tế Nghệ An cách ly". Tuy nhiên, phía nhà xe cũng như Sở Y tế Phú Thọ lập tức có văn bản phản bác thông tin này.

Trước đó tối 14/2, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An - cho Trí thức trẻ biết: Chiều 14/2 đơn vị đã lên thị xã Thái Hòa để lấy 3 mẫu bệnh của 3 người đã trực tiếp đi trên chuyến xe chở hành khách Phan Văn Thành từ Vĩnh Phúc về Nghệ An vào đầu tháng 2 gồm tài xế và 2 phụ xe.

Tuy nhiên, do những người này đang đi làm trên đường chưa về nên đến tối cùng ngày lực lượng chức năng phải chờ để lấy mẫu. Cũng theo ông Định, qua làm việc với công ty Vinh Chung thì những người này trong mấy ngày qua không có biểu hiện ho, sốt mà có sức khỏe bình thường, vẫn đi làm.

Đối với hành khách Phan Văn Th., trước đó cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã lấy mẫu của người này gửi Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương xét nghiệm và cho kết quả âm tính với virus Corona. Tuy nhiên để an tâm thì bệnh nhân Thành vẫn đang tiếp tục được giữ cách ly tại viện, chờ lấy mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm lần 2.

