Huyện Tân Kỳ “bình thản” lạ lùng trước sai phạm?

Xã “đá bóng” cho huyện?



Sau khi Phương Nam Plus đăng tải bài viết: “Nghệ An: Ai “chống lưng” để Cty Minh Anh xây dựng nhà máy may khi chưa hoàn thiện thủ tục?



Trước những sai phạm “mười mươi” của Cty Minh Anh, các cơ quan báo chí tỉnh Nghệ An không ít lần phản ánh nhưng đến nay Cty Minh Anh không những không bị xử lý mà vẫn đang tiếp tục triển khai những hạng mục xây dựng trong phần diện tích gần 10ha tại xã Kỳ Tân (huyện Tân Kỳ). Tại sao vậy?



Ngày 18/3/2020, phóng viên đã liên hệ làm việc với ông Trịnh Huy Toàn - Chủ tịch UBND xã Kỳ Tân. Vì ông Toàn cáo bận đi TP. Vinh để họp nên phóng viên đã trao đổi qua điện thoại.



Sau khi đặt ra câu hỏi với vị Chủ tịch này, ngay từ đầu, Cty Minh Anh tiến hành san lấp trên diện tích gần 10ha, chính quyền địa phương biết nhưng tại sao lại không xử lý? Ông Toàn “thoái thác”, “đùn đẩy” lên huyện Tân Kỳ rằng: “Về vấn đề đó em gặp anh Thanh (Trưởng phòng TN&MT huyện Tân Kỳ - PV) trao đổi nhé, vì anh đã báo cáo với huyện rồi”.



Nhiều nghi vấn đặt ra lúc này, việc để Cty Minh Anh tiến hành san lấp khi chưa đầy đủ thủ tục có được chỉ đạo từ trên xuống hay không Sau khi biết sự việc ấy UBND xã Kỳ Tân có được xử lý không, hay là vượt thẩm quyền?



Nếu ngay từ đầu, UBND xã Kỳ Tân cương quyết, dứt khoát thì sự việc Cty Minh Anh xây dựng nhà máy may khi chưa đầy đủ thủ tục giấy tờ đã không “kéo rê” đến tận bây giờ?



Nếu vượt thẩm quyền, không thể xử lý thì báo cáo lên cấp trên để có những biện pháp xử lý kịp thời, chứ đâu phải để việc đã rồi mới nói là không đủ thẩm quyền xử lý.



Cụ thể, ông Trịnh Huy Toàn - Chủ tịch UBND xã Kỳ Tân nói: “Về việc Cty Minh Anh tiến hành san lấp đất để xây dựng nhà máy may khi chưa đầy đủ thủ tục thì xã không có thẩm quyền để xử lý”. Và để xảy ra sự việc như vậy thì “trách nhiệm thuộc về huyện”.

Sau những ồn ào xoay quanh việc Cty Minh Anh xây dựng khi chưa đầy đủ thủ tục, UBND huyện Tân Kỳ “bình thản”, chủ đầu tư vẫn tiếp tục tiến hành xây dựng một số hạng mục công trình tại xã Kỳ Tân (huyện Tân Kỳ, Nghệ An).

Huyện Tân Kỳ bình thản trước sai phạm?



Trao đổi trực tiếp tại phòng làm việc với ông Hoàng Quốc Việt - Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ về nội dung Cty Minh Anh xây dựng nhà máy may tại xã Kỳ Tân khi chưa hoàn thiện thủ tục. Tại đây, ông Việt “đẩy xuống” cho văn phòng: “Có nội dung gì thì chuyển xuống cho văn phòng rồi anh giao người phát ngôn”.



Vấn đề là, sau khi nắm bắt được thông tin sự việc thì chính quyền địa phương sẽ có biện pháp xử lý, đằng này, cả xã lẫn huyện vẫn “bình chân như vại”, “bình thản” đến lạ lùng. Lẽ nào chính quyền sở tại lại thờ ơ, vô trách nhiệm đến như vậy?



Nếu đơn vị nào cũng như Cty Minh Anh, không cần đầy đủ thục tục pháp lý đã tiến hành xây dựng thì chẳng cần đến vai trò quản lý Nhà nước? Một Cty Minh Anh bất chấp pháp luật, nhưng tại sao không thấy một cơ quan, ban ngành nào vào cuộc làm rõ, xử lý trách nhiệm triệt để?



Đề nghị UBND tỉnh Nghệ An xử lý kịp thời, triệt để, với tinh thần thượng tôn pháp luật và không có “vùng cấm” cho doanh nghiệp “’núp bóng” dự án thu hút đầu tư để rồi “coi trời bằng vung” như thế?



Tác giả: Nguyễn Diệu

Nguồn tin: phuongnamplus.vn