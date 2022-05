Huyện Nam Đàn (Nghệ An): "Nhùng nhằng" chuyện GPMB, dự án nhà máy rác thải chưa thể khởi công

Dự án trọng điểm ưu tiên đầu tư

Vào ngày 04/01/2019, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ (nay là Chủ tịch Quốc hội) đã ký Quyết định số 17/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án thí điểm xây dựng huyện Nam Đàn tỉnh Nghệ An trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển Văn hoá gắn liền với du lịch giai đoạn 2016- 2025.

Theo đề án trên, Thủ tướng Chính phủ giao cho các Bộ, ngành Trung ương và tỉnh Nghệ An, huyện Nam Đàn phải tập trung thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao toàn diện chất lượng xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, góp phần tạo ra sức lan tỏa trên toàn quốc.

Phối cảnh quy hoạch Nhà máy xử lý rác thải Nam Đàn.

Sau đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng được giao trách nhiệm ưu tiên bố trí vốn để triển khai các dự án trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, xử lý chất thải rắn, cấp thoát nước nông thôn và phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu thuộc thẩm quyền từ nguồn ngân sách ngành hoặc lồng ghép vào các chương trình, dự án do Bộ chủ trì; bố trí và làm chủ đầu tư dự án “Xây dựng mô hình thí điểm xử lý rác thải tập trung tại huyện Nam Đàn”.

Theo đó, trong 12 chương trình, dự án trọng điểm ưu tiên đầu tư giai đoạn 2018- 2020 có dự án xây dựng nhà máy xử lý rác thải tập trung tại xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn.

Tiếp đó, đến ngày 24/02/2019, tại hội nghị triển khai Quyết định số 17/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đại diện UBND tỉnh Nghệ An và nhà đầu tư là Công ty Phú An đã ký kết bản ghi nhớ đầu tư dự án nhà máy xử lý rác thải Nam Đàn tại xã Khánh Sơn với tổng mức đầu tư dự kiến 48,5 tỷ đồng.

Công ty Phú An gửi văn bản đề xuất giải quyết vướng mắc kinh phí bồi thường GPMB dự án.

Ngày 15/7/2019, sau khi có văn bản báo cáo của UBND tỉnh Nghệ An, Văn phòng Chính phủ cũng đã ban hành văn bản số 6289 đồng ý với đề xuất của tỉnh Nghệ An về việc thực hiện xây dựng nhà máy xử lý rác thải tập trung tại huyện Nam Đàn theo mô hình xã hội hoá. Văn phòng Chính phủ cũng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, hỗ trợ tỉnh Nghệ An triển khai xây dựng dự án xử lý các bãi rác thải gây ô nhiễm nghiêm trọng…

Đến ngày 31/12/2019, UBND tỉnh Nghệ An cũng ban hành Quyết định số 5559/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà máy xử lý rác thải Nam Đàn tại xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn do Công ty Phú An làm chủ đầu tư.

Địa phương có làm hết trách nhiệm?

Theo hồ sơ mà chúng tôi có được, để triển khai dự án nói trên, nhà đầu tư sẽ cần 58.367m2 đất chủ yếu là loại đất ở của hộ gia đình, cá nhân và đất rừng sản xuất thuộc khu vực vùng Lèn Dơi, xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn. Theo văn bản pháp lý phê duyệt vào tháng 3/2022, giá trị tổng mức đầu tư của dự án hơn 72 tỷ đồng.

Trước đó, vào ngày 16/01/2020, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã có văn bản gửi Công ty Phú An về việc đồng ý xem xét ưu tiên cho doanh nghiệp vay vốn để triển khai dự án nói trên với mức tối đa 70% tổng mức đầu tư và không quá 5% vốn điều lệ thực có của quỹ.

Các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật cũng đã được các cấp, ngành liên quan triển khai thẩm tra, thẩm định và phê duyệt để tạo mọi điều kiện cho Công ty Phú An sớm hoàn thiện dự án, tiến hành thi công xây dựng. Vậy nhưng, khi hồ sơ pháp lý đã cơ bản được khép lại đầy đủ, bước tiếp theo chủ đầu tư sẽ triển khai thi công thì gặp nhiều vướng mắc khiến dự án phải “dậm chân tại chỗ” suốt thời gian qua.

Dự án vẫn chưa thể triển khai thi công bởi những vướng mắc về công tác GPMB.

Đại diện nhà đầu tư cho biết, mặc dù được sự đồng ý về mặt chủ trương, chính sách của Chính phủ cùng các Bộ, ngành Trung ương nhưng khi triển khai ở địa phương lại gặp nhiều vướng mắc về bồi thường GPMB, đặc biệt là về phần kinh phí.

Theo báo cáo của Phòng TN&MT huyện Nam Đàn, dự kiến kinh phí bồi thường GPMB cho toàn bộ dự án hết khoảng 27,3 tỷ đồng và hiện nguồn kinh phí bố trí cho phần việc này mới chỉ được 10.142.350.000 đồng gồm: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 2 tỷ đồng, ngân sách UBND huyện bố trí 6 tỷ đồng và nhà đầu tư tự bỏ 2.142.350.000 đồng. Số kinh phí còn thiếu để triển khai bồi thường, GPMB thực hiện dự án là 17.157.650.000 đồng.

Sốt ruột vì suốt thời gian dài chưa thể triển khai thi công xây dựng dự án, trong một số văn bản mới đây gửi các cơ quan có thẩm quyền, Công ty Phú An đã đề xuất trước mắt tiến hành đền bù GPMB vùng quy hoạch các hạng mục công trình quan trọng ước khoảng 14 tỷ đồng.

Cơ sở để nhà đầu tư đề xuất phương án này bởi căn cứ vào nguồn ngân sách huyện đã bố trí 6 tỷ đồng, còn lại 8 tỷ đồng doanh nghiệp sẽ tự huy động nguồn vốn ứng trước cho UBND huyện Nam Đàn đủ điều kiện chi trả đền bù, GPMB cho người dân, cá nhân, tổ chức liên quan. Mục tiêu, nhà đầu tư mong muốn sớm được giao đất tại thực địa để triển khai các phần việc thi công xây dựng các hạng mục theo đúng tiến độ đặt ra.

Tuy nhiên, một số kiến nghị, đề xuất mà nhà đầu tư xây dựng dự án nhà máy xử lý rác thải Nam Đàn tại xã Khánh Sơn đến nay vẫn chưa được phúc đáp phản hồi, giải quyết kịp thời.

Công văn giao việc của UBND tỉnh Nghệ An mà ông Nguyễn Hồ Bá – Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Nam Đàn cho rằng "tỉnh giao sai...".

Như mới đây, ngày 22/4/2022, UBND tỉnh Nghệ An có Công văn số 2858/UBND-CN về việc xem xét đề nghị của Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển đô thị Phú An gửi UBND huyện Nam Đàn và Công ty Phú An. Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An giao UBND huyện Nam Đàn chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan xem xét đề nghị của Công ty Phú An về việc giải quyết vướng mắc kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Nhà máy xử lý rác thải Nam Đàn. Báo cáo, tham mưu UBND tỉnh theo đúng quy định trước ngày 05/5/2022. Tuy nhiên, đến nay UBND huyện Nam Đàn vẫn chưa có báo cáo gửi UBND tỉnh Nghệ An về nội dung trên.

Chiều ngày 12/5/2022, khi trao đổi qua điện thoại với PV liên quan đến nội dung Công văn số 2858/UBND-CN, ông Nguyễn Hồ Bá – Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Nam Đàn, cho hay: "…Cái đó tỉnh giao sai, mô đúng. Mình có văn bản gửi chủ tịch mà chủ tịch bữa qua chưa ký này...tỉnh giao sai. Cái đó tỉnh thu hút đầu tư, chủ trương đầu tư của tỉnh thì thẩm quyền của tỉnh chứ?...".

Tác giả: Đình Tiệp - Thành Vinh

Nguồn tin: baotainguyenmoitruong.vn