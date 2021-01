“Hotgirl” điều hành đường dây “tín dụng đen”, thu lợi bất chính tiền tỷ

Đối tượng Lê Thị Huyền Trang (ảnh Facebook nhân vật) và Phan Văn Thịnh tại cơ quan Công an

Phòng CSHS Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 đối tượng Lê Thị Huyền Trang (SN 1986) trú xã Hưng Chính, TP. Vinh và Phan Văn Thịnh (SN 1993) trú xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trước đó, tháng 7/2020, qua công tác nắm tình hình, Phòng CSHS phát hiện đường dây cho vay “tín dụng đen” tại TP Vinh với lãi suất cao. Quá trình xác minh ban đầu, công an xác định cầm đầu đường dây này là đối tượng nữ tại xã Hưng Chính, tên Trang.

Theo diều tra, năm 2018, Trang mở Công ty dịch vụ tư vấn tài chính Hoàng Linh tại đường Nguyễn Sinh Sắc, TP Vinh. Núp bóng là cơ sở tư vấn tài chính nhưng thực chất Trang tổ chức cho vay “tín dụng đen” với lãi suất 3.000 - 5.000/1 triệu đồng/1 ngày.

Để phục vụ cho việc làm ăn của mình, Trang thuê Phan Văn Thịnh trông coi, ghi chép quản lý sổ sách và đòi nợ. Đối với những con nợ đến hạn không trả, Trang cho đàn em đến nhà, nơi làm việc đe dọa, ức hiếp, đồng thời đăng ảnh bôi nhọ trên mạng xã hội. Thịnh được Trang trả lương từ 5 - 8 triệu đồng/tháng.

Năm 2019, Công an tỉnh Nghệ An tiến hành tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh cầm đồ, các cơ sở, cá nhân kinh doanh tài chính trên địa bàn. Trước sự truy quét của lực lượng công an, Trang chuyển hồ sơ về nhà làm. Hồ sơ tài liệu liên quan đến việc cho vay, Trang chia ra và lưu giữ tại nhà Thịnh và nhà mẹ ruột mình.

Sau một thời gian dài kiên trì đấu tranh, làm rõ phương thức, thủ đoạn phạm tội của đường dây này, ngày 16/12, Phòng CSHS đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Thị Huyền Trang và Phan Văn Thịnh.

Tiến hành khám xét đồng loạt nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ 30 quyển sổ ghi nợ, hàng trăm hợp đồng cam kết vay tiền, các giấy tờ tùy thân của con nợ gồm chứng minh nhân dân, đăng ký xe, sổ hộ khẩu. Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo các điều tra viên, từ năm 2018 đến nay, Trang đã cho vay hơn 15 tỷ đồng. Bước đầu, công an đã xác định Trang cho 6 bị hại vay gần 800 triệu đồng, thu lợi bất chính gần 1 tỷ đồng.

Hiện, Phòng CSHS đang tiến hành điều tra mở rộng chuyên án./.

Tác giả: Kim Long

Nguồn tin: baophapluat.vn