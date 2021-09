Hơn 1 triệu học sinh ở Xứ Nghệ đón khai giảng đặc biệt qua điện thoại và tivi

Học sinh ở Nghệ An đứng chào cờ qua tivi tại nhà và theo dõi lễ khai giảng trực tuyến.

Sáng 5/9, cùng với cả nước, hơn 850.000 học sinh Nghệ An cũng dự lễ khai giảng năm học mới 2021-2022. Tuy nhiên, khai giảng lần này đặc biệt hơn bởi học sinh sẽ đón khai giảng qua tivi, điện thoại.

Theo đó, Sở GD&ĐT Nghệ An đã chọn điểm Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (TP. Vinh) làm điểm khai giảng duy nhất toàn tỉnh. Buổi lễ khai giảng được phát trực tiếp trên Đài truyền hình tỉnh và phát trực tiếp trên fanpage Facebook của Đài truyền hình tỉnh. Thời gian khai giảng được rút ngắn chỉ còn 30 phút.

Lễ khai giảng năm học mới tại Nghệ An được tổ chức tại điểm trường THPT chuyên Phan Bội Châu và phát sóng trực tiếp qua đài truyền hình tỉnh, mạng xã hội cho hơn 850 nghìn học sinh trên địa bàn tỉnh theo dõi.

Đây là một lễ khai giảng đặc biệt chưa từng có trong tiền lệ, bởi năm học này do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên toàn tỉnh Nghệ An chưa tổ chức học tập trung cho tất cả các cấp học do 21 huyện, thành phố, thị xã ở Nghệ An đang giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 và 16.

Được biết, tỉnh Nghệ An cũng đang còn 508 trường phải sử dụng để làm khu cách ly tập trung trong đó có 292 trường mầm non, 138 trường tiểu học và 77 trường THCS và 1 trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX.

Ông Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới.

Trước thềm năm học mới, Nghệ An cũng đang còn hàng chục học sinh và giáo viên phải điều trị tại các bệnh viện dã chiến, hàng trăm giáo viên, học sinh thuộc diện F1 và F2 đang phải cách ly tập trung hoặc giám sát tại nhà.

Dù không tập trung học tại trường nhưng tỉnh Nghệ An vẫn triển khai việc học qua các ứng dụng online để giáo viên kèm cặp, dạy bảo học sinh vào nề nếp chuẩn bị cho những ngày đến trường.

Thầy Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An.

Ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, việc tổ chức lễ khai giảng bằng hình thức trực tuyến sẽ giúp cho hơn 850.000 học sinh và hàng chục ngàn giáo viên tỉnh nhà được tham dự một lễ khai giảng đúng nghĩa. Qua đó, tạo động lực để toàn ngành vượt qua khó khăn, dịch bệnh về cố gắng để có một năm học thành công, đạt nhiều thành tích.

"Toàn tỉnh đã lên kế hoạch cho học sinh học online sau lễ khai giảng theo các cấp học ở từng khung giờ khác nhau trong ngày. Căn cứ diễn biến dịch bệnh, các trường có thể điều chỉnh dạy trực tiếp nếu trong điều kiện khống chế được dịch bệnh", ông Thành nói.

Em Gia Hưng (học sinh lớp 1, Trường tiểu học Hưng Lộc cơ sở 2, xã Hưng Lộc, TP. Vinh, Nghệ An) dậy từ sớm để đón lễ khai giảng năm học mới qua tivi. Đây là lễ khai giảng đầu tiên của em ở cấp học mới.

Tại tỉnh Hà Tĩnh, buổi lễ khai giảng năm học mới cho hơn 350 nghìn học sinh và giáo viên toàn tỉnh được tổ chức tại điểm Trường THCS Lê Văn Thiêm (TP. Hà Tĩnh) và được truyền hình trực tiếp để học sinh toàn tỉnh theo dõi qua màn ảnh nhỏ, tivi, điện thoại.

Được biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên tỉnh Hà Tĩnh cũng chưa tổ chức học tập trung tại trường. Tuy nhiên, tỉnh này sẽ tổ chức học online qua mạng cho hơn 121 nghìn học sinh ở bậc THCS và bậc THPT. Riêng học sinh bậc tiểu học và mầm non chưa có kế hoạch dạy và học bằng hình thức online.

Tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khai giảng tại điểm Trường THCS Lê Văn Thiêm (TP. Hà Tĩnh) và được truyền hình trực tiếp.

Các học sinh đến tham dự lễ khai giảng.

2 bạn nhỏ học sinh ở tỉnh Hà Tĩnh đón khai giảng qua tivi.

Tại trường Phổ thông Dân tộc Bán trú tiểu học Bắc Lý ở xã biên giới Bắc Lý (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) cũng tổ chức đón lễ khai giảng trong hội trường nhỏ với một ít học sinh qua tivi.

Đây là lần đầu tiên các em học sinh ở Nghệ An đọc khai giảng qua màn ảnh nhỏ.

2 em học sinh Nguyễn Phương La Ny (lớp 9C, Trường THCS Nguyễn Trường Tộ), em Nguyễn Phương Ha Na (lớp 6A3, Trường THCS Nguyễn Trường Tộ) xã Hưng Đông, TP Vinh, Nghệ An đứng trang nghiêm chào cờ trong lễ khai giảng online sáng nay.

Các con, cháu trong gia đình anh Nguyễn Xuân Hoan (khối Mỹ Thành, Đông Vĩnh, TP Vinh) trong giờ khai giảng trực tuyến xem qua kênh đài Truyền hình tỉnh Nghệ An. Mỗi em được bố mẹ xếp riêng một ghế, mặc đồng phục nghiêm trang như dự khai giảng tại trường học.

Các em chăm chú theo dõi buổi lễ khai giảng.

Một số cán bộ giáo viên ở Nghệ An theo dõi lễ khai giảng qua tivi.

