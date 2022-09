Người đàn ông phát hiện ra con vật khi chiếc xe của anh đang đậu tại ga đường sắt Jamtara ở bang Jharkhand.

Ban đầu, người dân địa phương cố gắng xua đuổi con rắn bằng cách dùng dùi cui gõ vào xe và dùng nước, nhưng sau đó không hiệu quả nên họ đã gọi chuyên gia bắt rắn.

Người bắt rắn phải mất khoảng 2 giờ đồng hồ mới đưa được con rắn hổ mang ra khỏi xe đạp. Sau đó nó được thả vào rừng.

Nguồn: Newsflare

Tác giả: Minh Hoa (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn