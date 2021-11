Hoa Đà Lạt khan hiếm, giá tăng

Các loại hoa hồng nhập đang được người mua chọn lựa nhiều tại cửa hàng Thủy Mộc, chợ hoa Hồ Thị Kỷ - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Dịp lễ 20-11 đang đến rất gần. Nhiều cửa hàng hoa ở chợ hoa Hồ Thị Kỷ, quận 10, TP.HCM cho biết, hiện nguồn cung hoa từ Đà Lạt cho TP.HCM đang giảm mạnh. Cúc, hướng dương, hồng… tất cả các loại hoa thường chuyển về từ Đà Lạt hiện đều giảm khoảng 50% nguồn cung.

Chị Thủy, chủ cửa hàng hoa Thủy Mộc khu vực chợ hoa Hồ Thị Kỷ, cho biết từ sau khi được mở bán trở lại, cửa hàng đã gặp khó khi lấy hàng từ Đà Lạt về vì các vườn không cung cấp đủ số lượng cửa hàng cần. Nguyên nhân có thể do mùa dịch người trồng hoa hủy cây nhiều quá, cộng với sức mua yếu họ không trồng nên khi trồng lại thì không kịp để cung cấp.

Tương tự, chị Như, quản lý cửa hàng hoa Hùng Sang cùng khu vực chợ hoa Hồ Thị Kỷ, cũng xác nhận sự khó khăn khi lấy hàng từ Đà Lạt trên tất cả các loại hoa mà shop đang kinh doanh từ lan, hồng, cẩm chướng, cúc…

Đặc biệt, khan hiếm nhất trong nhóm nguồn hàng từ Đà Lạt là hồ điệp cây, hầu như không có hàng, đặc biệt sau thời điểm 20-10, do năm nay các nhà vườn vướng chuyện vận chuyển cây giống từ nước ngoài nên họ không trồng, không có hàng để cung cấp.

Nguồn cung hoa giảm nên giá nhập hoa từ Đà Lạt lại tăng. Theo ghi nhận từ nhiều tiểu thương ở chợ Hoa Hồ Thị Kỷ và một số cửa hàng hoa khu vực đường Thành Thái (quận 10), đường Võ Thị Sáu (quận 3), giá hoa từ Đà Lạt tùy loại đều tăng 30-40% trong những ngày bình thường so với trước dịch.

Chị Nhi, chủ cửa hàng lan hồ điệp LaLan trên đường Thành Thái (quận 10), cho biết giá hoa "tăng là tăng chung chứ không phải do lễ 20-11" vì thiếu nguồn cung và thêm chi phí vận chuyển tăng nên cửa hàng chị tăng giá bán 10% so với trước. Hiện cửa hàng bán mỗi cây lan hồ điệp giá 220.000 đồng, nhưng do khan hiếm nên hiện nay cửa hàng cũng không dám nhận đơn hàng đặt nhiều.

Các tiểu thương cũng cho biết, do đặc thù ngành hàng, những dịp lễ giá hoa nhập vào đều tăng cao hơn rất nhiều so với ngày thường. Hiện nay, giá hoa hồng nhập từ Đà Lạt về TP.HCM đang tăng mạnh.

"Giá ngày thường có thể chỉ 50.000 - 60.000 đồng mỗi bó 50 bông nhưng nay hoa hồng Đà Lạt khoảng 250.000 - 350.000 đồng/bó 50 bông, tăng mấy trăm phần trăm vậy đó", một chủ cửa hàng hoa tiết lộ.

Do nguồn hoa từ Đà Lạt về không nhiều, thiếu chủng loại, không đa dạng nên năm nay khách chuộng hàng hoa nhập từ các thị trường khác như Ecuador, Trung Quốc. Nhiều tiểu thương cũng chọn nhập các loại hoa này về bán và chủ yếu vẫn là hoa hồng các loại.

Dự kiến nhu cầu hoa 20-11 giảm Lan hồ điệp đang thiếu nguồn cung từ Đà Lạt - Ảnh: PHƯƠNG NHI Tuy vậy, sức mua trên thị trường hoa 20-11 vẫn yếu. Trưa 16-11, nhân viên cửa hàng hoa Thủy Mộc, khu vực chợ hoa Hồ Thị Kỷ, quận 10, TP.HCM vẫn đang thực hiện một vài đơn hàng gửi khách. Tuy vậy, theo cửa hàng, hiện vẫn chỉ có đơn hàng hoa sinh nhật, hoa giao lưu, hoa tặng đại biểu… chứ chưa có đơn hàng 20-11. Tương tự, chị Huyền Trang, trợ lý kinh doanh chuỗi cửa hàng Hoa Yêu Thương, cho biết năm nay chuỗi này dự kiến sẽ đón khoảng 1.000 đơn trong ngày 20-11. "Đến nay chúng tôi vẫn chưa thấy đơn hàng 20-11 nhiều, hy vọng đến ngày đó họ sẽ đến cửa hàng mua trực tiếp. Đến ngày đó, tùy nhu cầu chúng tôi sẽ gia giảm lượng hàng về để cung cấp cho thị trường nhưng chúng tôi vẫn cho rằng sức mua có thể giảm ít nhất 20% so với năm trước", chị Huyền Trang nhận định. Bán 30, 40 loại hoa hồng, hoa lan… và tuyệt đối giữ giá cũ vì "để khách vui, vì tăng thì họ sẽ không đặt hoa" nhưng chủ cửa hàng Thủy Mộc nhận định thị trường 20-11 năm nay sẽ giảm khoảng 70% sức mua so với năm trước. "Từ sau dịch, sức mua nói chung đã giảm 70%. Năm nay do học sinh không đến trường nên mùa 20-11 này các cửa hàng hoa sẽ thất thu đơn hàng. Có chăng cũng chỉ có những đơn hàng nhỏ, lẻ của những cựu học sinh tặng thầy cô giáo cũ, hội phụ huynh gửi đến thầy, cô giáo. Sẽ không có những đơn hàng lớn vì trường học hiện chưa mở cửa và lễ 20-11 không được tổ chức trực tiếp", chị Thủy, chủ cửa hàng Thủy Mộc, nhìn nhận.

Tác giả: PHƯƠNG NHI

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ