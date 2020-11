'Hô biến' người Trung Quốc thành người Việt Nam

Cán bộ công an không phát hiện tài liệu giả Nhóm bị can này cũng làm giả giấy tờ, tài liệu đăng ký hộ khẩu thường trú cho bà Lê Thị Thương và bà Lê Thị Kiều Thi (là Việt kiều Úc), chuyển khẩu từ xã Trần Thới (huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) về TP Nha Trang; làm giả các loại giấy tờ để giúp Hồ Ngọc Thảo (cùng gia đình vượt biên, có hộ chiếu Hoa Kỳ, nhập cảnh về Việt Nam du lịch và ở nhà cha ruột tại P.Vĩnh Hải, Nha Trang) làm sổ hộ khẩu riêng tại TP Nha Trang; làm giả giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho một cô gái tại Nha Trang... Ngoài 5 bị cáo bị truy tố, cáo trạng cũng cho biết có nhiều người giúp đỡ cho nhóm đối tượng nhưng chưa đến mức bị xử lý hình sự, một số cán bộ công an cũng bị kiểm điểm, xử lý hành chính vì không phát hiện các tài liệu giả do nhóm bị can nêu trên làm ra.