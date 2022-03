Hình ảnh lạnh nam thanh niên đổ gục sau hỗn chiến bằng dao phóng lợn ở Hóc Môn

Vụ việc xảy ra khoảng 0 giờ 10 phút ngày 18/10, người dân ở gần quán cà phê trên đường Trần Văn Mười (ấp 3, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn) nghe thấy tiếng hô hoán, rượt đuổi nhau trên đường.

Người dân chạy ra xem thì thấy cảnh hai nhóm hơn 10 thanh niên cầm hung khí là dao phóng lợn đâm chém loạn xạ. Vụ việc trên khiến 1 người bị thương và 1 người tử vong. Danh tính người tử vong được xác định là D. (24 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn).

Theo camera từ nhà dân được trích xuất, 1 trong 2 nạn nhân được một nam thanh niên điều khiển xe máy chạy trên đường Trần Văn Mười theo hướng về đường Phan Văn Hớn. Bị thương nặng, người này được bạn chở trên xe máy nhưng gục xuống bất tỉnh.

Nạn nhân sau đó được đưa vào Bệnh viện Khu vực huyện Hóc Môn cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Công an huyện Hóc Môn và các đơn vị liên quan có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất dữ liệu camera an ninh cũng như lấy lời khai của những đối tượng liên quan.

Tác giả: Minh

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc