HĐND tỉnh bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

5 tập thể được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen: 1.Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; 2.Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 3.Nhân dân và cán bộ thành phố Vinh; 4. Nhân dân và cán bộ huyện Yên Thành; 5. Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên, Sở Nội vụ. 5 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen: 1.Ông Nguyễn Xuân Sơn - nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Nghệ An; 2. Ông Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Nghệ An; 3. Bà Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên BTV , TrưởngBan Tuyên giáo Tỉnh ủy; 4. Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc, Công an tỉnh; 5. Ông Dương Đình Chỉnh - Giám đốc, Sở Y tế.