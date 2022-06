Hàng trăm "nơm thủ" cùng lao xuống hồ bắt cá

Ông Nguyễn Văn Ninh, Phó chủ tịch Hội đồng giáo xứ Lập Thạch, xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc cho biết, lễ hội nơm cá để người dân giải trí trong những ngày nắng nóng khắc nghiệt…

"Giáo xứ chúng tôi tổ chức ngày hội nơm cá trước hết để cho mọi người được vui vẻ, thắm tình đoàn kết lương giáo. Mọi người đến với ngày hội nơm cá không phân biệt giàu nghèo, nông thôn hay thành phố… mà tất cả mọi người đều được tham gia để tìm niềm vui chuẩn bị cho những ngày Tết đoan Ngọ sắp tới", ông Ninh chia sẻ.

Your browser does not support the video tag.

Nô nức ngày hội nơm cá ở Nghệ An

Lễ hội nơm cá năm 2022 đã thu hút rất nhiều người dân từ thành phố Vinh, Nghi Lộc, Diễn Châu, thị xã Cửa Lò tham gia.

Ông Nguyễn Ngọc Cư (SN 1963, trú xã Nghi Xuân, Nghi Lộc) phấn khởi: "Hơn một tuần qua, chúng tôi nghe thông tin từ giáo xứ Lập Thạch tổ chức nơm cá nên tôi đã đăng ký. Ngày hội nơm cá này thực sự có ý nghĩa, vui vẻ và hơn hết là mọi người được gặp gỡ, chia sẻ".

Tại buổi lễ, các "nơm thủ" đã bắt được nhiều loại cá như: Cá lóc, trắm, chép, rô phi, cá chim, mè… Sau gần 3 tiếng đồng hồ vật lộn với con nước, có nhiều "nơm thủ" đã đơm được những con cá có trọng lượng hơn 10kg.

Một số hình ảnh ngày hội nơm cá được phóng viên Dân trí ghi lại vào sáng 2/6:

Ngay từ sáng sớm người dân mang nơm ra hồ cá để chuẩn bị cho ngày hội. Đây là ngày hội bắt cá diễn ra 2 năm một lần.

Hàng nghìn người tập trung theo dõi ngày hội nơm cá từ sáng sớm.

Sau một hồi trống, hàng trăm người lao mình xuống hồ nước để nơm cá.

Nhìn từ trên cao, một hồ cá hơn 2ha với hàng trăm người đang nơm cá trong niềm vui hân hoan.

Người dân chỉ được dùng những chiếc nơm để bắt cá, tất cả các ngư cụ khác đều không được sử dụng.

Những "nơm thủ" trong ngày hội bắt cá. Tiếng reo hò, cười đùa vang lên sau mỗi lần ai đó bắt được cá.

Thành quả sau những lần nơm dưới dòng nước khá sâu.

Người phụ nữ vui mừng sau khi nơm được con cá mè nặng hơn 7kg.

Niềm vui của người đàn ông nơm được con cá mè nặng gần 10kg.

Thành quả của hai người đàn sau nhiều giờ lội hồ là hơn 10kg cá.

Người đàn ông này nơm được con cá chép nặng khoảng 5kg, được du khách từ thành phố Vinh trả giá hơn 1 triệu nhưng không bán.

Sau nhiều giờ đồng hồ dầm mình trong nước, thử thách với bản thân, nhiều người ra về với những thành quả của mình. Dù mệt nhưng trên khuôn mặt ai cũng toát lên niềm vui vì đã chiến thắng bản thân và ngày hội thực sự đã mang lại nhiều niềm vui.

Trên bờ, hàng nghìn người dân kéo đến xem ngày hội nơm cá.

Tác giả: Nguyễn Phê

Nguồn tin: Báo Dân trí