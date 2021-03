Hàng chục thanh thiếu niên lao vào "hỗn chiến" để giải quyết mâu thuẫn cho bạn gái

Ngày 11-3, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa (TP Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 14 người (đều sinh năm từ 1997 đến 2003 và đều trú tại Hà Nội) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý gây thương tích” mới xảy ra trên địa bàn.

Nhóm thanh thiếu niên tại cơ quan công an

Theo công an, đầu tháng 2-2021, do mâu thuẫn cá nhân trên mạng xã hội, Nguyễn Thị Khánh Linh hẹn nhóm do Long "Phúc Xá" cầm đầu để giải quyết. Linh nhờ người yêu là Nguyễn Hải Tâm đứng ra dàn xếp nên đến chiều 5-2, Long "Phúc Xá" và Nguyễn Hải Tâm nhắn tin qua Facebook hẹn 23 giờ cùng ngày đến vòng xuyến Mậu Lương (quận Hà Đông) để giải quyết.

Nhóm của Long "Phúc Xá" gồm 14 người mang theo 7 tuýp sắt hàn dao bầu đi tìm nhóm của Tâm. Sau khi biết chuyện Tâm hẹn nhóm đối thủ để đánh nhau, Khánh Linh gọi cho Lã Hoàng Anh Tú (Tú bi) cùng 3 người khác đi hỗ trợ cho Tâm.

Đến 22 giờ cùng ngày, nhóm của Tâm khoảng 10 người di chuyển bằng 5 xe máy cầm theo 5 tuýp sắt hàn dao bầu đi tìm nhóm đối thủ để giải quyết. Nhóm của Tâm đi đến vòng xuyến Mậu Lương gặp nhóm của Long Phúc Xá. Hai nhóm hò hét chửi bới và cầm chai thủy tinh ném nhau. Sau đó, hai bên rượt đuổi nhau dọc tuyến đường Cầu Trắng-Nguyễn Trãi-Tây Sơn-Nguyễn Lương Bằng-Xã Đàn. Đến khoảng 0 giờ 10 phút, khi đến phía trước trường Tiểu học Kim Liên (Phương Liên, Đống Đa) nhóm của Tâm đuổi kịp nhóm đối thủ. Tâm chém về phía đối thủ khiến 1 người bị thương tích.

Hung khí được các thanh thiếu niên sử dụng

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Công an quận Đống Đa đã lập án đấu tranh, bắt giữ những người liên quan. Tại cơ quan điều tra, các nhóm thanh thiếu niên này đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo Thiếu tá Lê Trọng Hiếu, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Đống Đa, các đối tượng trong vụ án này rất trẻ, nhiều đối tượng chưa đủ 18 tuổi, vẫn đang đi học. Tuy nhiên, xuất phát từ mâu thuẫn rất nhỏ, các đối tượng đã cầm theo hung khí nguy hiểm đi giải quyết, thậm chí có hành vi gây án đặc biệt nghiêm trọng thể hiện tính côn đồ, hung hãn. Cùng với đó, không chỉ một lần, nhiều đối tượng liên quan đến vụ án này đã nhiều lần gây án tại các địa bàn khác trên địa bàn TP. Với quyết tâm giữ bình yên địa bàn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, Đội Cảnh sát hình sự đã tập trung lực lượng truy bắt toàn bộ các đối tượng.

Hiện, Công an quận Đống Đa đang tiếp tục củng cố tài liệu hồ sơ để xử lý các theo quy định của pháp luật.

Tác giả: B.H.Thanh

Nguồn tin: Báo Người lao động