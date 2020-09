Sáng 6/9, nhiều người dân phát hiện một nhóm người truyền đạo trái phép tại nhà bà Lê Thị T. tại khối 11, phường Lê Lợi, TP Vinh (Nghệ An), nên đã báo chính quyền.

Nhận được tin báo, lãnh đạo UBND phường Lê Lợi phối hợp với cơ quan công an đến kiểm tra hành chính thì phát hiện hàng chục người lớn và trẻ em đang nghe truyền đạo trái phép.

Video: Hàng chục người nghe truyền đạo trái phép ở Nghệ An - (Nguồn: TSTP)

Your browser does not support the video tag.

Lực lượng chức năng đã yêu cầu đám đông giải tán; yêu cầu chủ nhà ký cam kết không tái phạm.

Trả lời VTC News, ông Lê Văn Long, Chủ tịch UBND phường Lê Lợi, TP Vinh cho biết, sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đến kiểm tra thì phát hiện có 30 người lớn và gần 20 trẻ em đang nghe truyền đạo trái phép.

"Theo Ban Tôn giáo tỉnh Nghệ An thì 'Việt Nam truyền giáo đạo tin lành' không được cấp phép hoạt động tại Việt Nam, do vậy mọi hoạt động liên quan đến giáo phái nói trên đều trái pháp luật", Chủ tịch phường Lê Lợi cho biết thêm.

Tác giả: Trần Lộc

Nguồn tin: Báo VTC News