Hàng chục nghìn du khách Nga đã đặt tour sang Việt Nam

Theo kế hoạch, từ tháng 11, hàng loạt tỉnh thành trong cả nước sẽ triển khai việc mở cửa du lịch đón khách đến nghỉ dưỡng. Trong khi một số tỉnh mới chỉ “khởi động” du lịch bằng cách đón khách nội địa, thì các địa phương như Khánh Hòa, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Phú Quốc (Kiên Giang)… đã có kế hoạch sẵn sàng để đón khách quốc tế.

Các doanh nghiệp du lịch lữ hành quốc tế cho biết hàng chục nghìn khách Nga đã đặt tour đến Việt Nam nghỉ dưỡng để tránh đông. Hiện chỉ chờ Chính phủ cho phép, các chuyến bay bao chuyến sẽ cất cánh ngay.

Để thực hiện việc đón khách theo tiêu chí “người đến an toàn, điểm đến an toàn”, chính quyền các địa phương đẩy nhanh phủ vacccine tạo miễn dịch cộng đồng. Một số địa phương như Khánh Hòa, Đà Nẵng, Phú Quốc đã tiêm chủng vaccine mũi 1 cho cho 70-95% người dân.

Khách Nga mong chờ được đến Việt Nam nghỉ dưỡng

“Người Nga họ có thói quen đi du lịch để tránh đông. Mùa đông của họ rất khắc nghiệt nên nơi họ chọn thường là các nước ở vùng nhiệt đới có khí hậu ôn hòa, nắng quanh năm như Việt Nam”, ông Lê Văn Nghĩa - Giám đốc Công ty CP Du lịch Nhật Minh chuyên về khách Nga - chia sẻ với Zing.

Theo ông Nghĩa, Việt Nam là một trong những nơi khách Nga thường xuyên đến trong nhiều năm qua. Ngoài thói quen đi du lịch tránh đông, du khách Nga thích đi du lịch Việt Nam vì nước ta có những bãi biển rất đẹp như ở Bãi Cháy, Quan Lan (Quảng Ninh), bãi biển Đà Nẵng, bãi biển Nha Trang và Phú Quốc.

“Họ thích du lịch nghỉ dưỡng dài ngày mà nhiều nơi ở Việt Nam đáp ứng được điều đó, nên những năm gần đây khách Nga đến nước ta rất đông”, ông Nghĩa nói. Ông cho biết với công ty ông, hàng nghìn khách Nga đã mua tour để sẵn sàng sang nghỉ dưỡng.

Từng sống ở Nga 15 năm, hiện là quản lý đại lý một công ty lữ hành quốc tế, ông Bùi Kiên cho biết đơn vị vừa ký hợp đồng để đưa gần 1.000 khách đến Nha Trang nghỉ dưỡng dịp cuối năm. Theo ông, cứ mùa đông đến người Nga chi ra hàng trăm triệu đồng để du lịch tránh đông.

“Người Nga có thói quen đi du lịch nghỉ dưỡng nhân dịp năm mới. Nha Trang, Đà Nẵng, Phan Thiết là nơi gần như không khách Nga nào bỏ qua khi sang Việt Nam du lịch", ông Kiên khẳng định.

"Ngay khi các tỉnh mở cửa, lên kế hoạch đón khách quốc tế, công ty đã khởi động lại các tour du lịch với cơ sở lưu trú ở các địa phương để sẵn sàng đón khách”, ông Kiên cho biết.

Cũng theo ông Kiên, khách du lịch không thiếu, nhất là thị trường Nga vì sau thời gian giãn cách xã hội, họ sẵn sàng chi tiền để được nghỉ dưỡng dài ngày trên các bãi biển của Việt Nam.

Là công ty nắm khoảng 50% thị phần khách Nga ở Việt Nam, lãnh đạo Công ty TNHH Thương mại và lịch Anex Việt Nam (Công ty Anex Việt Nam) cho biết đang nóng lòng để đưa khách đến Nha Trang, Đà Nẵng và Kiên Giang nghỉ dưỡng dịp này.

Ông Nguyễn Đức Tấn, Tổng giám đốc Công ty Anex Việt Nam, cho biết từ năm 2014 đến nay, mỗi năm doanh nghiệp đưa hàng trăm nghìn du khách Nga đến Việt Nam. Riêng năm 2019, thời điểm trước dịch bùng phát, Công ty Anex Việt Nam đã đưa hơn 300.000 khách Nga sang Việt Nam nghỉ dưỡng.

Theo ông Tấn, hiện thị trường khách Nga đã có sẵn, chỉ chờ sự cho phép từ phía Chính phủ và các địa phương cho phép. Tổng giám đốc Công ty Anex cho biết nếu được phép, doanh nghiệp sẽ bắt đầu triển khai đưa khách sang Việt Nam ngay thời điểm cuối năm 2021.

“Nếu được cho phép, giai đoạn đầu công ty sẽ thực hiện đón khách ở 3 thành phố chính là Moscow, Novosibirsk và Vladivostok của Nga. Sau thời gian thử nghiệm thành công và nếu được cho phép Anex Việt Nam sẽ mở các chuyến bay từ các thành phố trước đại dịch Covid-19 đã từng khai thác, như Saint Peteburg, Ekaterinburg, Ufa, Kazan, Samara, Krasnoyask, Barnaul, Khabarovsk….”, ông Tấn thông tin.

“Tất cả các chuyến bay theo mô hình đề xuất “Nha Trang 7+” sẽ đáp tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh. Số lượng khách cam kết cho giai đoạn thử nghiệm từ 6.000 khách/tháng và giai đoạn sau thử nghiệm sẽ tăng lên 12.000 khách/tháng với tần suất 1 tuần/chuyến/thành phố”, ông Tấn cho biết thêm.

Tương tự, giám đốc Công ty CP Du lịch Nhật Minh chai sẻ doanh nghiệp đã lên kế hoạch đón khách Nga từ đầu tháng 12 và sẽ phối hợp với hãng hàng không Siberia Airlines tổ chức 6 chuyến/tuần đưa khách Nga từ Novosibirsk, Vladivostok, Irkut đến Khánh Hòa.

“Khách sẽ không thiếu vì hiện doanh nghiệp đã mở rộng ra 10 thành phố khác của Nga để đưa tương đương 20 chuyến bay/tuần. Điều kiện là phải được Chính phủ, Cục Hàng không cho phép”, giám đốc Công ty CP Du lịch Nhật Minh bày tỏ.

Chính quyền, doanh nghiệp đã sẵn sàng

Ngoài các doanh nghiệp nêu trên, nhiều công ty du lịch, lữ hành quốc tế, như Công ty TNHH Lữ hành Pegas Việt Nam, Công ty TNHH Crystal Bay Intourist cũng đã lên kế hoạch sẵn sàng đưa hàng chục nghìn khách Nga đến Việt Nam nghỉ dưỡng thời gian tới.

Trong khi các doanh nghiệp lữ hành quốc tế khẳng định nguồn khách không thiếu thì đơn vị kinh doanh lưu trú cũng tự tin và sẵn sàng để nhận khách nếu Chính phủ cho phép.

Theo ông Lê Khắc Hiệp, Phó chủ tịch Tập đoàn Vingroup, hiện chuỗi 45 cơ sở khách sạn, resort, spa cùng các trung tâm hội nghị, ẩm thực và sân golf đẳng cấp 5 sao ở 17 tỉnh thành trên toàn quốc đã sẵn sàng đón khách.

Vinpearl cùng với Vietjet và Vietravel là 3 đơn vị được UBND tỉnh Khánh Hòa đồng ý tổ chức đón khách quốc tế đến địa phương này. Theo ông Hiệp, hiện Vinpearl đã chuẩn bị sẵn sàng về cơ sở hạ tầng, dịch vụ, sản phẩm để phục vụ du khách ngay khi du lịch mở cửa trở lại.

Tương tự, lãnh đạo Anex Việt Nam cho biết công ty đã liên kết, ký hợp đồng “giữ chỗ” hàng nghìn phòng tiêu chuẩn từ 3-5 sao để đón khách quốc tế, như Six Senses Ninh Van Bay, The Anam Resort, Vinpearl Resort & Spa Long Bach….

Chia sẻ với Zing, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân, cho biết địa phương rất ủng hộ các doanh nghiệp tổ chức đón khách quốc tế đến Nha Trang - Khánh Hòa nghỉ dưỡng.

“Trong các kế hoạch mà doanh nghiệp gửi UBND tỉnh xin triển khai đón khách quốc tế, chúng tôi đều đặt vấn đề đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch lên trên hết", ông Tuân khẳng định.

"Mục tiêu của tỉnh là mở cửa đón khách trong tư thế ‘người đến an toàn, điểm đến an toàn’ và điều này đã được phổ biến đến các doanh nghiệp”, ông Tuân nói. Ông và cho biết không chỉ Khánh Hòa mà nhiều địa phương cũng đang chờ Thủ tướng cho phép để triển khai công tác đón khách quốc tế thời gian tới.

Trong khi đó, Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa Nguyễn Thị Lệ Thanh cho biết địa phương đã thí điểm triển khai đón khách nội địa và đang chuẩn bị các kế hoạch tiếp theo để đón khách quốc tế từ tháng 11, nếu Trung ương cho phép.

Theo bà Thanh, thời gian qua đơn vị đã thực hiện việc kiểm tra công tác đảm bảo an toàn theo các tiêu chí đón khách địa phương đặt ra tại các doanh nghiệp được cho phép thí điểm tổ chức đón khách.

“Qua kiểm tra thì các doanh nghiệp kinh doanh du lịch đều đảm bảo các yêu cầu về an toàn trong đón khách. Trong đó một số yếu tố quan trọng như an toàn phòng dịch, người lao động có thẻ xanh. Mọi yếu tố an toàn đều được chúng tôi yêu cầu thực hiện nghiêm ngặt và các doanh nghiệp cũng đã tuân thủ”, bà Thanh khẳng định.

