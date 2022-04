Hai tài xế lôi nhau ra giữa đường hỗn chiến, các phương tiện ùn tắc kéo dài

Trên các diễn đàn xe cộ vừa xuất hiện đoạn clip ghi lại một phần diễn biến vụ hỗn chiến giữa hai tài xế. Dù chỉ chưa đầy 1 phút nhưng hành động của hai nhân vật khiến dư luận dậy sóng. Mở đầu đoạn video, tài xế container và tài xế xe tải đeo khẩu trang đứng giữa đường chỉ tay thẳng mặt nhau, lời qua tiếng lại. Ngay sau đó, cả hai lao vào đấm, đá nhau túi bụi.

Hai tài xế lôi nhau ra giữa đường hỗn chiến, người chứng kiến lắc đầu ngán ngẩm

Dù bị đối phương đá ngã rúi rụi nhưng hai tài xế đều rất hung hăng, không ai chịu nhường ai. Chứng kiến sự việc, một số tài xế khác gần đó chỉ biết đứng nhìn không vào can ngăn. Người qua đường cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

Tại hiện trường có thể thấy, hai chiếc xe dừng đỗ ngay giữa đường gây cản trở giao thông. Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải, dù không rõ nguyên nhân dẫn đến xích mích giữa hai tài xế song dân mạng không khỏi bức xúc trước hành vi bạo lực, côn đồ của hai nhân vật này.

