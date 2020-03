Hai phụ nữ tung "tin vịt" về dịch Covid 19 bị xử phạt 22,5 triệu đồng

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và rà soát địa bàn, Đội An ninh Công an quận Đống Đa phát hiện một tài khoản facebook đăng tải thông tin về cách chữa bệnh do Covid-19 tại nhà. Theo đó, tài khoản này đăng thông tin kèm theo ghi chú trích nguồn từ một bác sỹ, khiến nhiều người “like”, bình luận. Nhiều người do tin tưởng nên đã chia sẻ bài viết.

Công an quận Đống Đa làm việc với chị P.T.H

Qua quá trình xác minh, Đội An ninh Công an quận Đống Đa xác định đây là những thông tin sai sự thật. Ngày 17-3, Công an quận Đống Đa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội triệu tập chủ tài khoản facebook là chị P.T.H (trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Thông tin sai sự thật được đăng tải trên mạng xã hội

Tại trụ sở cơ quan công an, chị H đã thừa nhận hành vi đăng tin sai sự thật lên mạng xã hội. Công an quận Đống Đa đã yêu cầu chị H gỡ bài viết, đồng thời cam kết không tái phạm.

Căn cứ Điểm a, Khoản 3, Điều 64 - Nghị định 174/2013 của Chính phủ, ngày 24-3, Công an quận Đống Đa đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với P.T.H 10 triệu đồng.

Cá nhân Khúc P.T bị xử phạt 12,5 triệu đồng vì tung tin thất thiệt

Trước đó, ngày 10-3, Công an quận Đống Đa đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệu tập Khúc P.T (SN 1984, trú tại quận Đống Đa) để làm rõ vụ việc đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về nữ bệnh nhân số 17 nhiễm Covid-19.

Cụ thể, ngày 7-3, bà T đã đăng tải trên trên facebook cá nhân thông tin rằng nữ bệnh nhân thứ 17 đã tham dự sự kiện khai trương của Uniqlo tại Vincom Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa và đến một quán bar ở phố Tạ Hiện, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, trước khi đưa vào cơ sở y tế để cách ly bắt buộc do dương tính với Covid-19. Đây là thông tin không chính xác gây hoang mang dư luận. Tại cơ quan Công an, bà T đã thừa nhận hành vi đăng tải thông tin sai sự thật.

Căn cứ tài liệu hồ sơ vụ việc, Công an quận Đống Đa đã ra quyết định xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng đối với Khúc P.T.

Tác giả: Linh Nhi

Nguồn tin: Báo An ninh thủ đô