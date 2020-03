Hài hước ý tưởng gội đầu, cắt tóc từ xa giúp khách hàng yên tâm phòng dịch Covid-19

Your browser does not support the video tag.

Đoạn video được ghi lại bởi một thợ làm tóc 30 tuổi tên He Bing ở thành phố Lu Châu, tỉnh Tứ Xuyên vào ngày 1/3. 2 vị khách trong clip trên được salon trang bị áo choàng chống thấm cẩn thận, một người được gội đầu bằng... bàn chải, một người đang được cắt tóc, tất cả dụng cụ đều được nối cán gậy dài hơn 1 mét với nhân viên đứng phía sau điều khiển.

Để làm cho khách hàng cảm thấy an toàn, tiệm tóc đã thay đổi phương pháp cắt tóc, gội đầu từ xa sau khi mở lại cửa hàng.

Chủ tiệm tóc cho biết phương pháp này sẽ thực hiện với những khách hàng nào yêu cầu. Đoạn clip ngay khi chia sẻ nhận về sự quan tâm cực lớn. Có người bày tỏ không thể nhịn được cười trước độ bá đạo của tiệm tóc. Trong khi một số chia sẻ thừa biết đây chỉ là chiêu trò giải trí của salon.

- Nhìn hay ho đấy nhỉ, gội đầu bằng bàn chải thì nhân viên đỡ phải gãi mỏi tay.

- Không biết cái bàn chải to tướng kia gội có sướng không nhỉ?

- Tôi thấy cứ kiểu gì ấy, nếu là mình thì sẽ cảm giác không thoải mái tí nào, thà ở nhà tự gội còn hơn.

- Gội kiểu ngồi như kia thì bọt chảy hết xuống mặt, điêu thật.

- Ủa cầm kéo hoặc tông đơ bằng tay điều chỉnh đã khó, giờ gắn thêm cái que vào thì tạo kiểu cho khách như nào? Không sợ cắt hỏng à?

- Cầm cái que gạt gạt tóc như kia là thấy sợ rồi, nhỡ chệch tay xoẹt phát lẹm cả mảng tóc.

Tác giả: Phong Linh

Nguồn tin: Báo Người đưa tin