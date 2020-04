Hãi hùng xe tải tông nát đầu xe cứu thương, tài xế mắc kẹt trên xe

Your browser does not support the video tag.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 21h30 tối 24/4 trên đường Hoàng Quốc Việt, phường Bắc Lệnh, TP Lào Cai được camera an ninh của nhà dân ghi lại.

Cụ thể, khi xe tải BKS 29H 298.79 lưu thông trên đường Hoàng Quốc Việt thì xảy ra va chạm với một xe cứu thương theo chiều ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến các xe bị hư hỏng nặng, tài xế xe tải gây tai nạn bị mắc kẹt trên xe được người dân phá cửa cứu ra.

Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Ngay sau khi tai nạn xảy ra thì các cơ quan chức năng đã có mặt để giải quyết vụ việc.

Tác giả: Nguyễn Hoàn

Nguồn tin: Báo Giao thông