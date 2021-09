Giữa vô vàn clip nấu ăn cho chồng, khoảnh khắc Thuỷ Tiên được Công Vinh tặng cả cọc tiền bất ngờ khiến netizen chú ý

Thời gian gần đây, có rất nhiều lùm xùm liên quan đến cặp đôi Công Vinh - Thuỷ Tiên khiến netizen vô cùng quan tâm. Thậm chí, có rất nhiều đoạn clip, hình ảnh trong quá khứ cũng được "đào" lại. Như mới đây, đoạn clip Công Vinh tặng cả cọc tiền cho Thuỷ Tiên khiến người xem không khỏi trầm trồ.

Cụ thể, trong 1 clip được Thuỷ Tiên đăng tải, Công Vinh đã mang vào một hộp quà nhân ngày sinh nhật cô. Ban đầu, Thuỷ Tiên có vẻ không quan tâm lắm vì nghĩ chồng trêu mình. Thế nhưng lúc mở quà ra, Thuỷ Tiên sung sướng cười không ngớt vì thứ mà chồng tặng.

Your browser does not support the video tag.

Giữa sóng drama, netizen lập tức chú ý đến cảnh Công Vinh tặng Thuỷ Tiên cả cọc tiền, lý do phía sau mới thật sự bất ngờ

Công Vinh gọi vui đây là món quà "vốn tự có". Cụ thể là cọc tiền do Công Vinh đi làm thêm, có "quỹ đen" nên mới có được, còn bông hồng đính kèm được hái ngoài vườn nhà. Một món quà hết sức "giản dị" nhưng giá trị lại vô cùng lớn lao cả về vật chất lẫn tinh thần. Bảo sao mà khi mở ra thì Thuỷ Tiên không giấu được sự vui mừng, cười không ngớt dù trước đó, cô có vẻ hơi "cự tuyệt" món quà này.

Công Vinh đi vào tạo bất ngờ nhân ngày sinh nhật vợ

Và đây chính là món quà

Thuỷ Tiên cười không ngớt khi mở quà ra

Thuỷ Tiên đã từng chia sẻ rằng Công Vinh tặng cho mình tận 40 tỷ tiền tiêu vặt. Thế nên cũng không quá lạ khi anh tạo bất ngờ cho vợ bằng món quà sinh nhật như thế này.

Đoạn clip trên được đăng tải vào dịp sinh nhật Thuỷ Tiên năm 2019. Ngoài clip này, cô còn chia sẻ rất nhiều clip nấu nướng, khoe tay nghề cực kỳ điêu luyện và khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi sự đảm đang.

Không biết năm nay, ông xã Thuỷ Tiên sẽ tặng gì cho cô đây nhỉ?

Tác giả: Hạ Linh

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị