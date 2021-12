Giò bê Tứ Phương món quà mang đậm ân tình người xứ Nghệ

Ngày nay giò bê còn là món quà biếu ý nghĩa gói trọn hương vị quê hương đến với người Nghệ xa quê trên mọi miền đất nước bởi những nét tinh túy trong văn hóa ẩm thực của vùng đất gió lào cát trắng.

Tìm đến đặc sản giò bê Nghệ An, thực khách trên mọi vùng miền đất nước đã rất quen thuộc với thương hiệu giò bê Tứ Phương bởi vị thơm ngon, ngọt mềm, không ngán của thịt bê cùng vị đậm đà và hương vị đặc trưng của các loại gia vị hòa quyện trong từng miếng giò bê vừa mềm vừa sần sật, quyện lẫn trong hương thơm đặc trưng của gia vị.

Giò bê được sản xuất tại Công ty cổ phần thực phẩm Tứ Phương trên hệ thống máy móc, công nghệ hiện đại với quy trình sản xuất đạt chuẩn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, dây chuyền chế biến khép kín trong môi trường hoàn toàn vô trùng nên sản phẩm luôn đạt chất lượng tốt nhất, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm mà vẫn giữ nguyên hương vị truyền thống, là một đặc sản trứ danh của Nghệ An.

Để có thành phẩm giò bê đạt chất lượng tốt, công ty rất chú trọng khâu lựa chọn nguyên liệu. Trước hết là thịt bê, được lựa chọn rất kỹ từ các nhà cung cấp thực phẩm uy tín, có đẩy đủ tư cách pháp lý, nông trại chăn nuôi phù hợp với tiêu chí, chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm. Các chỉ số dinh dưỡng, độ tươi của thịt được phòng quản lý chất lượng và đội ngũ chuyên gia Tứ Phương kiểm tra trước khi đưa nguyên liệu vào sản xuất. Con bê phải đúng đủ tuổi trưởng thành không quá non và không quá già để đảm bảo độ ngọt và độ mềm của miếng giò bê khi thành phẩm.

Ngoài thịt bê, các gia vị như: hành, hạt tiêu, tỏi, ớt, nước mắm cũng được đơn vị chọn lọc từ các nông trại, cơ sở sản xuất sạch, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Quy trình sản xuất giò bê được thực hiện qua 5 công đoạn. Tất cả các công đoạn sản xuất giò bê tại nhà máy đều được kiểm soát nghiêm ngặt bởi hệ thống quản lí chất lượng ISO9001 và HACCP mà công ty đang áp dụng.

Hiện nay Tứ Phương đang là đơn vị sản xuất và phân phối giò bê có quy mô lớn nhất tỉnh Nghệ An. Các sản phẩm giò bê được chế biến đa dạng như: giò bê ba chỉ, giò bê nạc đùi, giò bê bắp cuộn phù hợp với sở thích của người tiêu dùng.

Đặc sản mang thương hiệu Tứ Phương ngày càng được người tiêu dùng khắp mọi miền đất nước tin dùng bởi hương vị đặc trưng được chế biến theo công thức gia truyền. Món giò bê ngon đúng chuẩn khi thái ra miếng thịt bê có màu đỏ tươi ngon, thớ thịt nhỏ, chắc mềm, không có mỡ do được làm từ 100% thịt bê tươi.



Sự kỳ công trong chế biến sản phẩm giò bê Tứ Phương có màu hồng đẹp mắt, chất lượng thơm ngon, đậm vị. Thưởng thức giò bê Tứ Phương, chúng ta cảm nhận được hương vị đặc trưng hòa quyện trong từng miếng giò bê giòn dai, ngọt mềm, chuẩn vị truyền thống của đặc sản giò bê xứ Nghệ.

Giò bê Tứ Phương không chỉ mang đến niềm tin cho nhiều thực khách mà còn góp mặt trong nhiều lễ hội ẩm thực có quy mô lớn trong nước và khu vực tạo nên nét đặc trưng riêng biệt trong văn hóa ẩm thực của người xứ Nghệ. Thương hiệu Tứ Phương đã được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận bằng giải thưởng sản phẩm tin cậy, dịch vụ hoàn hảo, nhãn hiệu ưa dùng năm 2019.

Tìm hiểu thêm về sản phẩm Giò Bê Tứ Phương tại: https://giobetuphuong.com/ Hotline: 1900989937 Hệ Thống Cửa hàng: CS1: 5, Hà Huy Tập, Tp. Vinh, 0962 022 267 CS2: 8 Khu Liền Kề, Chợ Đầu Mối, Tp. Vinh- 0963 978 867 CS3: 75 Đinh Công Tráng, Tp. Vinh - 0392 254 529 CS4: 52 Phan Đăng Lưu, Tp. Vinh - 0966 698 178 CS5: 37 Đội Cung, TT. Đô Lương - 096 353 78 67

