Giáo viên mầm non làm "osin thời vụ" mong ngày trở lại trường

Ngày 7.2, trao đổi với phóng viên, cô Nguyễn Thị Hoa (32 tuổi, quê huyện Thanh Chương) là giáo viên của một cơ sở giáo dục mầm non tư thục tại TP Vinh cho biết, hiện đang làm giúp việc gia đình ở thành phố Vinh, thu nhập khoảng 4-5 triệu đồng/tháng.



Giáo viên tại một cơ sở giáo dục mầm non tư thục ở Nghệ An chăm sóc trẻ. Ảnh tư liệu chụp trước khi xuất hiện dịch COVID-19: QĐ

“Đã hơn 1 năm nay, giáo viên mầm non tư thục nghỉ dạy không lương, khó khăn quá nên tôi phải xin đi làm giúp việc gia đình, vất vả hơn và rất nhớ học sinh, nhớ trường”, cô Hoa buồn bã nói và cho biết rất nhiều giáo viên khác cũng phải tìm việc làm thêm trong lúc chờ được đi dạy trở lại.

Theo cô Hoa, đồng nghiệp của cô người thì xin đi làm bảo vệ, người thì đi làm công nhân trong khu công nghiệp, người đi nấu ăn cho nhà hàng, người thì phục vụ quán cà phê, bán hàng online...

“Do dịch bệnh nên công việc của bọn em cũng bấp bênh, có tháng được vài triệu đồng, có tháng thấp hơn”, cô Lê Thị Thúy, giáo viên mầm non tư thục ở TP Vinh nay đã “chuyển nghề” tạm thời sang phục vụ nhà hàng cho biết.

TS Đặng Minh Chưởng – chủ trường mầm non Tuổi Thơ tại phường Vinh Tân (TP Vinh) cho hay đời sống giáo viên mầm non tư thục đang hết sức khó khăn.

“Ban đầu khi mới nghỉ hoạt động do dịch COVID-19 thì nhà trường cũng có hỗ trợ giáo viên, rồi tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ...Tuy nhiên sau đó trường không thể hỗ trợ tiếp, vì cũng đang rất khó khăn, không có nguồn thu học phí. Tiền hỗ trợ của Chính phủ chỉ được một lần. Do đó các cô phải tự xoay xở mưu sinh” – TS Chưởng nói.

Được biết, hiện nay tỉnh Nghệ An đang chỉ đạo các trường, cơ sở mầm non đón trẻ 5 tuổi trở lại giáo dục, chăm sóc trực tiếp. Một số chủ cơ sở giáo dục mầm non tư thục tỏ ra băn khoăn với chủ trương này.

“Đón các cháu trở lại trường là điều chúng tôi mong mỏi từ lâu. Nhưng nếu chỉ đón trẻ 5 tuổi thì đặt ra bài toán nan giải về huy động giáo viên, kinh phí. Một số giáo viên đã có công việc khác ổn định không muốn quay lại trường, mặt khác số lượng học sinh 5 tuổi rất ít nên nếu trường vẫn tổ chức hoạt động thì không cân đối được kinh phí” – TS Đặng Minh Chưởng chia sẻ.

Từ thực tế nói trên, nhiều chủ trường mầm non tư thục tại Nghệ An mong có gói hỗ trợ riêng cho giáo dục mầm non tư thục, và mong được đón toàn bộ học sinh các lứa tuổi đến trường.

“Việc để trẻ em ở nhà quá lâu sẽ phát sinh những ảnh hưởng, tổn thương về tinh thần, tâm lý, vì vậy ngành giáo dục quyết tâm tổ chức đưa trẻ đến trường sau Tết Nguyên đán” – ông Nguyễn Văn Khoa – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An chia sẻ.

