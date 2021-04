Giải hạng Nhì quốc gia và nét mới từ đội bóng của Lê Quốc Vượng

Giải hạng Nhì quốc gia-cúp Asanzo 2021 sẽ khởi tranh tháng 5 tới. (ảnh Anh Đoành)

Lần đầu xuất hiện, Hoà Bình FC đang khiến cho đời sống bóng đá vùng đất Tây Bắc trở nên sôi nổi. Ban lãnh đạo Hoà Bình FC cho thấy tham vọng làm bóng đá thực sự khi quy tụ nhiều cầu thủ trẻ triển vọng dưới sự dẫn dắt của cựu tuyển thủ đội tuyển Việt Nam Lê Quốc Vượng.

Chiều 28/4, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã công bố nhà tài trợ chính của giải hạng Nhì quốc gia 2021, công ty Asanzo. Đây là đối tác cũ của VFF ở giải hạng Nhì. Bên lề buổi lễ, Giám đốc điều hành Hoà Bình FC Nguyễn Minh Tú cho biết, đội dự kiến sẽ phát hành vé ở 6 trận đấu trên sân nhà. Vé xem các trận đấu của thầy trò HLV Lê Quốc Vượng sẽ có mệnh giá lần lượt: 80.000 đồng, 60.000 đồng và 40.000 đồng, với số lượng khoảng 3.500 vé/trận.

Hoà Bình FC gây chú ý khi đưa về cựu danh thủ Lê Quốc Vượng giữ ghế HLV trưởng đội bóng

“Chúng tôi muốn hướng tới tổ chức đội bóng một cách quy củ, bài bản và chuyên nghiệp. Sân Hoà Bình có sức chứa 4.000 người, nhưng nếu mở cửa tự do, việc kiểm soát an ninh, an toàn có thể không đảm bảo. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, vấn đề phòng chống dịch COVID-19 cũng cần được quan tâm dù ở địa phương chúng tôi tình hình đang ổn định”-ông Nguyễn Minh Tú cho biết. Đây là sự thay đổi rất lớn khi nhiều đội hạng Nhì thường mở cửa tự do.

Lượt đi vòng loại giải hạng Nhì quốc gia-cúp Asanzo 2021 sẽ khởi tranh từ 4/5-3/6, lượt về từ 5/7-4/8 với sự tham dự của 14 đội, chia làm 2 bảng. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng. Hai đội có thứ hạng cao nhất mỗi bảng sẽ vào vòng chung kết.

Theo lịch thi đấu, đội bóng của HLV Lê Quốc Vượng sẽ gặp Hải Nam Vĩnh Phúc trên sân nhà ở trận ra quân ngày 4/5. Giám đốc điều hành Nguyễn Minh Tú cho biết, các CĐV Hoà Bình có thể đến cổ vũ đội bóng và nhận nhiều phần quà từ nhà tài trợ.

Tác giả: Tiểu Phùng

Nguồn tin: Báo Tiền Phong