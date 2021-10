Giả vờ mua mì gói, gã đàn ông ngang nhiên sờ soạng nữ chủ tiệm tạp hóa

Your browser does not support the video tag.

Mới đây, lại một vụ tấn công tình dục xảy ra ở Trung Quốc khiến dư luận bất bình. Cụ thể, một gã đàn ông đã sàm sỡ nữ chủ tiệm tạp hóa ngay tại cửa hàng để thỏa mãn bản thân.

Theo NetEase, vụ việc xảy ra ngày 8/10 tại thành phố Vĩnh Khang, tỉnh Chiết Giang. Gã đàn ông 59 tuổi đã ly thân với vợ từ lâu nên ông ta thường bị ám ảnh, có ham muốn tình dục mỗi khi nhìn thấy người phụ nữ.

Có thông tin cho rằng, gã đàn ông này từng tán tỉnh, gạ gẫm chủ cửa hàng nhưng đều bị cô từ chối dứt khoát. Không từ bỏ ý định xấu xa, hắn lại tiếp tục bày kế để quấy rối bà chủ cửa hàng tạp hóa.

Một ngày, gã "yêu râu xanh" này giả vờ tới cửa hàng mua mì gói, nhờ bà chủ tư vấn giúp mình loại nào ngon. Khi bà chủ đang mải mê giới thiệu sản phẩm thì gã đàn ông liên tiếp cận và sàm sỡ chủ cửa hàng.

Hắn ôm, động chạm và sờ soạng nạn nhân. Người phụ nữ cố gắng hết sức để thoát khỏi hắn ta. Mọi diễn biến đều được camera ghi lại.

Chủ cửa hàng ngay lập tức báo cảnh sát. Gã đàn ông bị xử phạt và bắt giam trong 13 ngày với tội danh lạm dụng tình dục phụ nữ.

Vụ việc khiến nhiều người lo ngại về tình trạng lạm dụng tình dục nơi công cộng đang ngày càng xảy ra thường xuyên hơn. Có ý kiến cho rằng chính quyền cần có chế tài xử phạt mạnh hơn đối với những đối tượng có hành vi xấu bởi hình phạt như trong vụ việc trên còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe.

Tác giả: Song Long

Nguồn tin: saostar.vn