Gái xinh mặc váy ngắn, 'quện' vào cột điện ôm hôn thắm thiết trong đêm

Một đoạn clip ghi lại cảnh cô gái trẻ mặc chiếc váy ngắn, ôm hôn thắm thiết chiếc cột điện trong đêm khiến netizen ngán ngẩm.

Đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội.

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái ôm hôn thắm thiết chiếc cột điện trong đêm. Cụ thể, cô gái diện một chiếc váy màu đen, ngắn và một chiếc áo trắng cộc tay trẻ trung.

Cô gái này liên tục ôm hôn chiếc cột điện một cách thắm thiết, không chỉ đứng im, chân cô cái cũng quặp vào cột điện và di chuyển xung quanh cây cột hôn đắm đuối.

Cô gái ôm cột điện hôn thắm thiết.

Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn clip đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận và khiến nhiều người ngán ngẩm với hành động của cô gái. Đa số đều cho rằng, có lẽ cô gái này làm vậy để câu view.

Một số khác thì cho rằng, hành động này của cô gái là vô cùng kỳ quặc nơi công cộng, hành động ôm cột điện vô cùng nguy hiểm cho bản thân và những người xung quanh.

Cũng có ý kiến cho rằng, có lẽ cô gái đang quay clip để đùa, thể hiện sự cô đơn. Tuy nhiên, hành động ôm cây cột điện là quá nguy hiểm.

Hiện đoạn clip vẫn đang nhận được sự bàn tán xôn xao từ cư dân mạng.

Tác giả: Tùng Nguyễn

Nguồn tin: saostar.vn