Đường nông thôn 17 tỷ ở Nghệ An chưa bàn giao đã sụt lún, hư hỏng

Đường giao thông nông thôn từ xã Quỳnh Văn - Quỳnh Yên vừa xong chưa nghiệm thu, bàn giao đã xuất hiện vệt lún bánh xe sâu 7-10 cm, tiềm ẩn nguy cơ TNGT

Dự án Đường giao thông nông thôn (GTNT) từ xã Quỳnh Văn - Quỳnh Yên (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) có tổng vốn đầu tư hơn 17 tỷ đồng do UBND huyện Quỳnh Lưu làm chủ đầu tư, công ty TNHH Minh Quang thi công. Dự án có tổng chiều dài 2,5 km, rộng 6m (trong đó bề rộng mặt đường 3,5m), 600 m mương thoát nước, rộng 0,5m. Đây là đường cấp V nông thôn, mặt đường láng nhựa 3 lớp, dày 3,5 cm, tiêu chuẩn nhựa 4,5 kg/m2, tải trọng tối đa H13- X60.

Dự án được khởi công từ ngày 22/12/2010, thời gian thực hiện dự án 36 tháng. Sau khi hết hạn dự án, UBND tỉnh cho phép gia hạn đến 30/6/2021. Đoạn đường từ xã Quỳnh Văn - Quỳnh Yên được khởi công lại và hoàn thiện trong năm 2018. Tuy nhiên, đường vừa mới thảm nhựa đưa vào sử dụng chưa lâu đã xuất hiện nhiều đoạn bị hư hỏng, sụt lún.

Ông Phan Dư Đại (trú xóm 6 Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) bức xúc: Tuyến đường liên xã từ Quỳnh Thanh - Quỳnh Yên hư hỏng xuống cấp đã lâu, nắng thì bụi, mưa thì lầy lội. Sau khi nhà nước có chủ trương làm đường, bà con rất vui mừng phấn khởi. Tuy nhiên, đường làm xong chưa lâu, nhiều đoạn xuất hiện tình trạng sụt lún, bong nhựa, nứt nẻ.

Chiều 14/7, PV Báo Giao thông “mục sở thị” tại tuyến đường GTNT liên xã từ Quỳnh Thanh - Quỳnh Yên. Theo quan sát của PV, trên tuyến đường xuất hiện nhiều vị trí bị hư hỏng, hằn lún vệt bánh xe độ sâu từ 7 - 15 cm. Bên cạnh đó, một số vị trí xuất hiện tình trạng bong tróc nhựa, đặc biệt là đoạn đi qua xóm 4 và 6 xã Quỳnh Thanh, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT.

Ông Nguyễn Xuân Dinh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án huyện Quỳnh Lưu cho biết, tuyến đường GTNT Quỳnh Thanh - Quỳnh Yên nằm trong dự án đường GTNT huyện Quỳnh Lưu nối từ Quỳnh Thạch - Quỳnh Yên, đang trong quá trình thi công. Mặc dù đoạn đường từ xã Quỳnh Thanh - Quỳnh Yên đã hoàn thiện, sử dụng từ đầu năm 2019 nhưng chưa nghiệm thu, bàn giao.

“Hiện có một số vị trí bị sụt lún, nứt, bong tróc, Ban sẽ yêu cầu đơn vị thi công cào bóc, thảm lại cho đúng quy chuẩn rồi mới nghiệm thu trước khi bàn giao đưa vào sử dụng”, ông Dinh nói.

Tuy nhiên, ông Dinh cũng cho rằng đường bị sụt lún, bong tróc ngoài yếu tố chủ quan về chất lượng thi công công trình, một phần cũng do sự quản lý lỏng lẻo của chính quyền địa phương khi không kiểm soát hết được các xe tải trọng trên 13 tấn chạy vào đường. Sắp tới, chúng tôi sẽ có văn bản yêu cầu công an huyện vào cuộc kiểm tra, xử lý tình trạng trên.

Liên quan đến vấn đề này, ông Lê Quang Huy, Giám đốc công ty TNHH Minh Quang cho rằng, công trình đã hoàn thiện gần 2 năm chưa được nghiệm thu, bàn giao. Trong khi đó, đường nông thôn cấp V chỉ cho phép tải trọng 13 tấn, tuy nhiên hàng ngày có gần trăm lượt xe quá tải trọng chạy vào đường.

“Vị trí nào sụt lún, bong tróc chúng tôi sẽ cho khắc phục sửa chữa đúng quy chuẩn trước khi bàn giao cho chủ đầu tư. Tuy nhiên, phía chủ đầu tư cũng cần có phương án quản lý chặt chẽ chứ đường vừa làm xong xe tải đã chạy rầm rầm thì rất khó…”, ông Huy nói.

