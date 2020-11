Đường dây đánh bạc quy mô 1 tỉ đồng 1 ngày bị đánh sập

Ngày 3/11/2020, Phòng Cảnh sát Hình sự cho biết đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh triệt xóa thành công đường dây đánh bạc “khủng” với quy mô lên đến 1 tỉ đồng mỗi ngày.

Trước đó, vào tháng 9,.Phòng CSHS Công an Nghệ An phát hiện một đường dây đánh bạc chuyên nghiệp bằng hình thức ghi lô đề với mạng lưới phủ sóng từ TP Hồ Chí Minh và Nghệ An. Đối tượng cầm đầu được xác định là Nguyễn Văn Tuyên (SN 1984), quê quán xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu, trú tại khu phố 1, phường Tân Phú, quận 9, TP Hồ Chí Minh. Để che giấu thân phận của mình, Tuyên đã về Nghệ An tổ chức đánh bạc.

Đối tượng Nguyễn Văn Tuyên.



Núp dưới vỏ bọc là nhân viên văn phòng của công ty tuyển dụng việc làm, Tuyên tổ chức đánh bạc với số tiền 1 tỉ đồng mỗi ngày. Hoạt động dưới trướng của Tuyên là 13 đối tượng “đại lý” cấp dưới, có nhiệm vụ chuyển bảng lô đề cho Tuyên. Thông qua tin nhắn điện thoại, mạng xã hội, các đại lý chuyển bảng lô đề cho Tuyên bằng các sim rác để tránh sự phát hiện. Hàng ngày, sau khi nhận các bảng lô đề của các “đại lý” từ Nghệ An gửi vào, Tuyên vừa giữ một phần và chuyển một phần các bảng lô đề lên các “đại lý tổng trên” khác ở địa bàn TP Hồ Chí Minh. Mọi giao dịch chuyển tiền được Tuyên và các đối tượng thực hiện thông qua nhiều tài khoản ngân hàng của người khác.

Sau hơn 1 tháng dành nhiều công sức đấu tranh, các trinh sát phòng CSHS đã không quản ngại khó khăn, phát huy tinh thần trách nhiệm, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nắm rõ quy luật, phương thức hoạt động của các đối tượng. Lật tẩy thủ đoạn của các đối tượng, cuối tháng 10, Phòng Cảnh sát Hình sự đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh phá án. Theo đó, Ban chuyên án đã triển khai đồng loạt các mũi công tác bắt giữ Nguyễn Văn Tuyên và 8 đối tượng là “đại lý” của Tuyên tại Nghệ An.

Trong đó có 5 đối tượng là người huyện Quỳnh Lưu gồm Vũ Thị Hằng (SN 1978), Trịnh Thị Thanh Thanh (SN 1998) cùng trú tại xã Quỳnh Hưng; Vũ Văn Hân (SN 1968) trú tại xã Quỳnh Hồng; Hồ Hữu Thắng (SN 1978) trú tại xã Ngọc Sơn; Nguyễn Ngọc Hải (SN 1987) trú tại xã Quỳnh Bá và 2 đối tượng trú tại huyện Diễn Châu gồm: Trương Văn Hiệp (SN 1990) trú tại xã Diễn Mỹ; Bùi Văn Linh (SN 1983) trú tại xã Diễn Kim. Lực lượng Công an đã thu giữ 17 điện thoại di động và 46 triệu đồng. Bước đầu, cơ quan Công an đã chứng minh được số tiền các đối tượng đánh bạc trong ngày 26/10/2020 là khoảng 700 triệu đồng.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán lô đề từ khoảng tháng 8/2020. Mỗi ngày, các đối tượng giao dịch đánh bạc với số tiền khoảng từ 500 triệu đồng đến 1 tỉ đồng.

Hiện nay, Phòng Cảnh sát Hình sự đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.

Tác giả: Minh Tâm

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An