Dừng xe nhặt tiền rơi, người đàn ông suýt "gây họa" cho ôtô Mercedes

Your browser does not support the video tag.

Nguồn video: MXH

Sự việc xảy ra vào khoảng 11h16 ngày 6/3, được cho tại đoạn chân cầu Bình Phước 2 thuộc P. Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP.HCM được camera hành trình một ô tô ghi lại.

Cụ thể, người đàn ông điều khiển xe gắn máy đang lưu thông trên cầu bất ngờ chuyển làn rồi dừng đột ngột định nhặt tiền rơi trên cầu. Lúc này, một ô tô Mercedes E200 đi tới, tài xế không kịp xử lý đã tông trúng.

Hậu quả, người đàn ông bị hất văng xuống đường, rất may chỉ bị thương nhẹ. Sau khi nói chuyện, tài xế xe ô tô rút ví đưa cho người này một tờ tiền.

Sau khi đoạn clip được đăng tải trên mạng, nhiều ý kiến bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cách giải quyết của tài xế xe Merecedes.

Tác giả: Hoàng Vụ

Nguồn tin: Báo Giao Thông