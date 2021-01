Đứng selfie, cô gái rơi xuống nước rồi tử vong chỉ sau 1 cú đẩy

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra vào ngày 3/1, gần Kanakund, một địa điểm dã ngoại nổi tiếng ở quận Sundargarh, Ấn Độ.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một cô gái có tên Nirupama Prajapati đang đi dã ngoại cùng một nhóm bạn gần một con sông. Khi đang đứng chụp ảnh cùng các bạn, cô gái đã đi ra một mỏm đá gầm mép sông và giơ điện thoại lên để selfie.

Ngay sau đó, một người đàn ông khác đi tới gần phía cô trong tư thế quay lưng. Điều đáng nói là người đàn ông này đã không chú ý đến Nirupama Prajapati và đã đụng trúng vào người cô.

Do bị mất thăng bằng, cô gái trẻ đã ngã xuống dòng nước chảy xiết. Sự việc xảy ra quá đột ngột và nhanh chóng khiến những người chứng kiến cũng không kịp trở tay. Cuối cùng họ đành bất lực nhìn nạn nhân bị nước cuốn trôi.

Được biết, sau 22 tiếng đồng hồ, thi thể của Nirupama Prajapati đã được lực lượng cứu hộ tìm thấy ở một hốc đá trong vùng nước sâu, cách nơi xảy ra vụ việc khoảng 400m.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn