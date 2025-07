Từ 2026 người dân được khám sức khỏe định kỳ miễn phí

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ĐỖ VĂN CHIẾN: Chăm sóc sức khỏe nhân dân theo quan điểm mới Về công tác đảm bảo an sinh xã hội, ngoài chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã quyết định chỉ đạo miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ mầm non đến THPT và thí điểm cho những nơi có điều kiện sử dụng ngân sách để chăm lo bữa trưa cho học sinh. Mới đây nhất, Bộ Chính trị và Tổng Bí thư Tô Lâm đã quyết định sẽ dành ngân sách để tập trung đầu tư cho các xã ở vùng biên giới được xây dựng các trường nội trú và bán trú, để con em đồng bào các dân tộc có điều kiện học hành. Chúng ta đầu tư cho giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân với quan điểm rất mới, không phải có bao nhiêu sổ bảo hiểm y tế hay bệnh viện trung ương và địa phương, bao nhiêu bác sĩ cho người dân. Điều đó rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn là người dân trong năm được khám, kiểm tra sức khỏe ra sao. Để người dân được khám sức khỏe định kỳ miễn phí từ năm 2026, cần có những bước chuẩn bị chu đáo từ bây giờ - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH Đại biểu NGUYỄN QUANG HUÂN (TP.HCM): Tăng năng lực cho y tế cơ sở Việc khám sức khỏe định kỳ khi thực hiện sẽ giúp người dân phát hiện sớm các bệnh, nhất là các bệnh mãn tính, từ đó điều trị kịp thời và nâng cao, kéo dài cuộc sống mạnh khỏe. Để thực hiện hiệu quả việc này, điều quan trọng nhất là cần tăng cường năng lực cho y tế cơ sở, nhất là các trạm y tế và phòng khám đặt tại các xã mới. Trong đó, cùng với nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng, bổ sung trang thiết bị, máy móc cần có chính sách cụ thể để đào tạo và bổ sung nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, đảm bảo đáp ứng yêu cầu tại cơ sở. Với các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa phải có các chính sách cụ thể để hỗ trợ và phát triển y tế cơ sở cả về cơ sở hạ tầng lẫn con người. Bên cạnh đó, ở không ít nơi, nhất là các vùng còn khó khăn, người dân còn tư tưởng, tâm lý ngại đi khám định kỳ. Bởi họ sợ tốn kém, thậm chí có người còn cho rằng đi khám mà phát hiện ra bệnh này bệnh khác thì phải điều trị tốn kém. Vì vậy, phải tuyên truyền để cho người dân thấy rõ được việc khám định kỳ này là một chủ trương rất tốt, cần tham gia đầy đủ để có thể phát hiện sớm các bệnh và điều trị kịp thời. Cùng với đó, cần tăng cường tuyên truyền và có chính sách hỗ trợ để nâng tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân. Từ việc nâng tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế sẽ đưa ra các chính sách đơn giản để chuyển những người dân được phát hiện bệnh từ khám sức khỏe định kỳ lên cơ sở y tế điều trị kịp thời và người dân cũng bớt nỗi lo về chi phí điều trị do bảo hiểm đã chi trả một phần lớn.