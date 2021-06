Dựng màn kịch "Gói thừa kế khủng" để chiếm đoạt hơn 5 tỉ đồng

Từ đầu năm 2021, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phát hiện trên địa bàn huyện Yên Thành xuất hiện nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân trên địa bàn với số lượng tiền rất lớn lên tới nhiều tỷ đồng bằng thủ đoạn mới rất tinh vi, chuyên nghiệp như: bọn chúng nhằm vào những người dân có điều kiện kinh tế khá giả và đặc biệt là rất tin vào tâm linh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhiều người dân vì quá tin tưởng và hám lợi đã huy động tiền, cầm cố nhà cửa và bị lừa với số tiền hàng tỷ đồng. Hành vi của nhóm đối tượng này khiến nhiều gia đình đang yên ổn đã lâm vào hoàn cảnh nợ nần, vợ chồng con cái ly tán.

Trước tình hình trên, với quyết tâm triệt xóa nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản để đảm bảo ANTT trên địa bàn trước thềm bầu cử, Thượng tá Trần Đức Thân, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã trực tiếp báo cáo Lãnh đạo công an tỉnh Nghệ An đề xuất xác lập chuyên án để tập trung lực lượng đấu tranh với nhóm đối tượng này.

Dưới sự chỉ đạo của Đại tá Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh, nhiều trinh sát, điều tra viên hình sự nhanh chóng vào cuộc thu thập tài liệu, chứng cứ về hành vi, thủ đoạn hoạt động của nhóm đối tượng này. Sau một thời gian đấu tranh, Ban chuyên án đã xác định đối tượng cầm đầu trong ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản này là Nguyễn Thị Thủy (SN 1971), trú tại xóm 2, xã Tăng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Ngày 28/5/2021, khi đủ căn cứ, Ban chuyên án quyết định phá án. Vào lúc 15h cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an huyện Yên Thành tiến hành khám xét và thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thủy. Quá trình khám xét, thu giữ tại nhà Thủy 1 xe ô tô, 3 điện thoại di động và nhiều giấy tờ liên quan đến hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Thủy.

Qua đấu tranh ban đầu Thủy và đồng bọn khai nhận đã dựng lên màn kịch Thủy được thừa kế gói tài sản của người đã chết với số tiền hàng trăm tỷ đồng, nhiều xe ô tô, vàng và ngoại tệ. Sau đó, Thủy nói với bị hại, số tài sản thừa kế này Thủy muốn sử dụng được thì phải làm lễ cúng và phải gặp gỡ làm việc với cơ quan chức năng để làm thủ tục pháp lý. Đồng thời, Thủy đặt vấn đề với bị hại về việc đưa tiền cho Thủy để làm thủ tục nhận số tài sản thừa kế này và khi làm xong, Thủy hứa hẹn sẽ chia cho bị hại vài chục tỷ đồng cùng với xe ô tô, vàng và ngoại tệ trong số tài sản mà Thủy được thừa kế.

Nhiều người dân vì tin tưởng và mong muốn nhận được nhiều tiền như lời hứa của Thủy đã chuyển cho Thủy số tiền từ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này Thủy sử dụng tiêu xài, phục vụ mục đích cá nhân của mình mà không liên quan gì đến gói thừa kế tài sản như Thủy đã nói.

Trong số những người bị Thủy lừa đảo chiếm đoạt tài sản có nhiều người là trưởng phòng, phó phòng các công ty, doanh nghiệp lớn với mức lương bình quân mỗi tháng gần 100 triệu đồng. Nhưng vì hám lợi, tin tưởng vào gói thừa kế của Thủy đã vay mượn tiền chuyển cho Thủy dẫn đến vướng vào nợ nần và bị đuổi việc.

Đến nay, cơ quan điều tra xác định: Từ giữa năm 2019, với thủ đoạn như trên, Thủy đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 4 người dân trên địa bàn số tiền trên 5 tỷ đồng. Hiện, Cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Thủy và đang tiếp tục mở rộng chuyên án, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan.

