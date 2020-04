Dùng gái mại dâm làm "mồi câu" lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 28/4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an huyện Triệu Sơn vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng Lê Văn Luân (SN 1994, ở xã Thọ Thế) và Lê Tuấn Sơn (SN 1997, ở xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn), để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai đối tượng bị bắt giữ.

Trước đó, Công an huyện Triệu Sơn nhận được tố cáo của quần chúng nhân dân về đối tượng Lê Văn Luân và Lê Tuấn Sơn thường xuyên câu kết với một gái mại dâm trên địa bàn huyện Ngọc Lặc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn của các đối tượng là cho gái mại dâm làm quen với các nạn nhân trên mạng rồi tổ chức bán dâm tại các nhà nghỉ. Sau đó, gái mại dâm tìm cách rủ các nạn nhân đi uống nước rồi gọi điện cho Luân và Sơn ra quán uống nước cùng.

Trong khi uống nước thì Luân và Sơn mượn xe máy của nạn nhân để chở gái mại dâm về nhưng thực chất là đem đi cầm cố lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Chỉ tính từ đầu năm 2020 đến khi bị bắt, các đối tượng trên đã gây ra 4 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Tác giả: Trần Lê

Nguồn tin: Báo Dân trí