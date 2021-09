Dự án “khu kinh doanh” xã Nghi Liên: Cần thực hiện đúng chỉ đạo chậm tiến độ phải bị thu hồi

Dự án được “ưu ái” gia hạn

Ngày 28/06/2016, UBND tỉnh Nghệ An ký Quyết định (QĐ) 3037 chấp thuận chủ trương đầu tư “Dự án Khu kinh doanh hàng nông sản, văn phòng làm việc và kho bãi” cho Cty Thương mại Tổng hợp (trụ sở số 85 đường Trường Chinh, phường Lê Lợi, TP Vinh - Giám đốc là bà Nguyễn Thị Bích Hồng) làm chủ đầu tư.

Dự án được thực hiện trên khu đất rộng 3.300m2 mặt tiền QL1A thuộc xã Nghi Liên. Dự án có các hạng mục công trình chính như khu vực kinh doanh hàng nông sản kết hợp văn phòng làm việc cao 3 tầng, diện tích 200m2/tầng; 2 nhà kho cao 1 tầng, diện tích xây dựng 1.800m2. Còn có các công trình nhà ăn, bếp, nghỉ ca của cán bộ công nhân viên cao 2 tầng, diện tích xây dựng 200m2 và các khối công trình phụ trợ khác…Tổng vốn đầu tư của dự án là 21,551 tỉ đồng, thời gian hoạt động 40 năm.

QĐ cũng giao UBND TP Vinh đề nghị chuyển mục đích trồng lúa trình HĐND tỉnh, giao chủ đầu tư phối hợp các cấp ngành liên quan hoàn thành hồ sơ, thủ tục tiếp theo để được thuê đất theo quy định của Luật Đất đai. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm hoàn thành đầy đủ các thủ tục điều kiện theo quy định. Dự án chỉ được triển khai khi chủ đầu tư hoàn thành các thủ tục.

Sau khi được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư, Cty Thương mại Tổng hợp đã không triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo để tiến hành thi công dự án theo quy định.

Ngày 15/5/2019, UBND tỉnh Nghệ An ra QĐ 1681 về việc thành lập đoàn kiểm tra liên ngành và phê duyệt kế hoạch kiểm tra các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An, phát hiện dự án này chậm tiến độ theo quyết định phê duyệt chủ trương. Sau đó, Cty Tổng hợp Thương mại đã xin gia hạn dự án và ngày 31/12/2019, UBND tỉnh Nghệ An ra QĐ 5611 cho phép dự án này gia hạn 12 tháng để hoàn thành dự án đưa vào hoạt động.

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục; tập trung xây dựng hoàn thành dự án đưa vào hoạt động đảm bảo thời gian được gia hạn. Nếu không đảm bảo tiến độ hoàn thành đưa dự án vào hoạt động, Nhà nước sẽ chấm dứt hoạt động, thu hồi đất theo quy định của pháp luật, chủ đầu tư phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về các chi phí đã bỏ ra thực hiện dự án.

Tìm hiểu tại UBND xã Nghi Liên về thủ tục dự án này, một cán bộ ở đây cho biết, dự án này được Sở TN&MT cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 24/08/2020 thuộc quyền sử dụng của ông Trần Nhất Tâm.

Cần thực hiện đúng quy định pháp luật

Dù đã hoàn thiện các thủ tục về đất đai theo quyết định gia hạn đầu tư của UBND tỉnh Nghệ An, nhưng chủ đầu tư vẫn không triển khai dự án dù đến nay đã hơn một năm được giao đất.

Một LS cho biết, theo điểm i Điều 6 Luật Đất đai 2013: Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng.

Trong QĐ 5611 ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Nghệ An cũng đã nêu rõ: “Nếu không đảm bảo tiến độ hoàn thành đưa dự án vào hoạt động, nhà nước sẽ chấm dứt hoạt động, thu hồi đất theo quy định của pháp luật, chủ đầu tư phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về các chi phí đã bỏ ra thực hiện dự án”. Vì vậy cơ quan chức năng cần rà soát dự án, để có biện pháp xử lý đúng quy định pháp luật và chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An.

Liên quan dự án, còn có thông tin cho rằng, dự án này đã được chuyển nhượng cho người khác bằng hình thức mua lại phần vốn góp của các cổ đông.

Tìm hiểu tại Sở KH&ĐT tỉnh Nghệ An được biết, Cty Thương mại Tổng hợp đã đăng ký thay đổi lần thứ 3, hiện tại chủ sở hữu Cty này là ông Nghiêm Hùng Cường (có địa chỉ trụ sở tại khối 11, phường Quán Bàu, TP Vinh).

Từ một “Dự án Khu kinh doanh hàng nông sản, văn phòng làm việc và kho bãi” với mục đích đề ra rất hấp dẫn, nhưng Cty Thương mại Tổng hợp sau khi được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư đã không triển khai dự án còn có dấu hiệu “đổi chủ Cty”; nên nhiều ý kiến cho rằng UBND TP Vinh, Sở KH&ĐT tỉnh Nghệ An sớm vào cuộc kiểm tra, nếu vi phạm phải có hình thức xử lý đúng quy định.

